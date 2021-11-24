 

Контролёры QR-кодов в школах будут получать не менее 70 тысяч рублей в месяц

24.11.2021, 20:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министерство просвещения внесло изменения в приказ №1601 от 22 декабря 2014 года «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».

Согласно новой редакции документа, работникам, привлечённым к проверке QR-кодов при входе в учебные заведения, должна быть установлена заработная плата в размере не менее 70 тысяч рублей в месяц. 

«Мы должны понимать, что те, кто проверяют QR-коды и документы у учащихся, родителей и сотрудников школ, сегодня находятся на переднем крае борьбы с пандемией. На них выливается масса негатива. Уже зафиксировано несколько случаев не просто оскорблений, а настоящих драк. Именно поэтому мы установили для работников, которые будут проверять QR-коды в школах, двойную ставку», – заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Глава ведомства уточнил, что столичные контролёры будут получать больше своих коллег из регионов, поскольку имеют более высокие ставки.

«Сейчас учителя в России получают не менее 35 тысяч рублей в месяц, соответственно, проверяющие будут получать не менее 70 тысяч. А в Москве, где зарплата педагогов начинается от 100 тысяч у них будет получаться не менее 200. Изначально мы планировали привлечь учителей к решению этих задач, но многие работники и так перегружены, кроме того, тут возможен конфликт интересов. Поэтому все проверяющие QR-коды не должны быть сотрудниками школ», – добавил он.

По данным Росстата, сегодня в России работает более 40 тысяч школ, в каждой из которых до конца 2021 года должен появиться минимум один контролёр QR-кодов. Для трудоустройства на эту вакансию требуется предоставить действующий сертификат о вакцинации, медицинскую книжку и справку об отсутствии судимости. Со всеми работниками будет заключён срочный трудовой договор сроком на 11 месяцев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01 / Мнение: Что интересовало читалей ЖЖ в 2020 году

18.09 / Европа выводит Россию за скобки

10.02 / Под предлогом флешмоба в поддержку Путина студентов заманили на просмотр фильмов о коррупции

15.04 / Мнение: Мы выиграли, Америка проиграла

18.03 / Зейн Малик впервые рассказал о своей новой роли отца и их с Джиджи Хадид дочери Хай

26.08 / Рената Литвинова публично поздравила Земфиру с 45-летием

17.07 / Фальсификат качества

01.03 / Украинский журналист Гордон раскрыл сценарий ухода Лукашенко

11.08 / Отдых с мужем, сплав на лодках и прогулки на лошадях: как проводит лето модель Рози Хантингтон-Уайтли

11.02 / Сергей Бурунов: «Охранников и личного визажиста у меня нет»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика