Контролёры QR-кодов в школах будут получать не менее 70 тысяч рублей в месяц

Министерство просвещения внесло изменения в приказ №1601 от 22 декабря 2014 года «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».

Согласно новой редакции документа, работникам, привлечённым к проверке QR-кодов при входе в учебные заведения, должна быть установлена заработная плата в размере не менее 70 тысяч рублей в месяц.

«Мы должны понимать, что те, кто проверяют QR-коды и документы у учащихся, родителей и сотрудников школ, сегодня находятся на переднем крае борьбы с пандемией. На них выливается масса негатива. Уже зафиксировано несколько случаев не просто оскорблений, а настоящих драк. Именно поэтому мы установили для работников, которые будут проверять QR-коды в школах, двойную ставку», – заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Глава ведомства уточнил, что столичные контролёры будут получать больше своих коллег из регионов, поскольку имеют более высокие ставки.

«Сейчас учителя в России получают не менее 35 тысяч рублей в месяц, соответственно, проверяющие будут получать не менее 70 тысяч. А в Москве, где зарплата педагогов начинается от 100 тысяч у них будет получаться не менее 200. Изначально мы планировали привлечь учителей к решению этих задач, но многие работники и так перегружены, кроме того, тут возможен конфликт интересов. Поэтому все проверяющие QR-коды не должны быть сотрудниками школ», – добавил он.

По данным Росстата, сегодня в России работает более 40 тысяч школ, в каждой из которых до конца 2021 года должен появиться минимум один контролёр QR-кодов. Для трудоустройства на эту вакансию требуется предоставить действующий сертификат о вакцинации, медицинскую книжку и справку об отсутствии судимости. Со всеми работниками будет заключён срочный трудовой договор сроком на 11 месяцев.

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