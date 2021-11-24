 

Голикова: Россию ждет новый подъем заболеваемости COVID-19

24.11.2021, 20:46, Разное
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Россия продолжает активно бороться с бушующей эпидемией коронавируса. Победить ее пока не удалось, люди заражаются и умирают каждый день. Впереди не лучшее время с точки зрения заболеваемости, предупреждают власти.

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что некоторые страны уже смогли предотвратить новый рост заболеваемости, чего не скажешь о России. К сожалению, в нашей стране новый подъем печальной статистики неизбежен.

По ее словам, россиянам стоит продолжать соблюдать все меры предосторожности, рекомендованные ВОЗ. Следует носить маски, держать социальную дистанцию и воздержаться от походов на массовые мероприятия. При первых же симптомах коронавируса необходимо обратиться к врачу. Но главной рекомендацией по-прежнему остается вакцинация от ковида как единственный путь спасения от эпидемии.

Татьяна Голикова также подчеркнула, что все это особенно важно в преддверии новогодних праздников.

“Для того, чтобы избежать нового подъема заболеваемости, мы по-прежнему должны соблюдать те ограничительные меры, которые совместно выработали”, – заявила вице-премьер.

В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции достиг 50,4 процента. Однако этого все еще мало для того, чтобы остановить распространение инфекции.



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