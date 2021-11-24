Увлечение соцсетями связали с депрессией у взрослых людей

Ученые не первый год изучают влияние соцсетей на физическое и психическое здоровье, и полученные данные порой весьма противоречивы.

Например, в 2017 году оценили, как «лайки» в Facebook влияют на психическое благополучие. Выяснилось, что чем активнее пользователь онлайн, тем хуже он оценивает свое ментальное самочувствие. Другие исследователи утверждают, что социальные медиа плохо отражаются на качестве сна. Третьи считают, что соцмедиа могут улучшить состояние здоровья благодаря тому, что повышают круг общения и укрепляют социальные связи. В то же время появляются данные о том, что люди с большим количеством друзей в Facebook демонстрируют более низкие показатели «общего здоровья»

У подавляющего большинства этих исследований есть одно слабое место — они проводились среди подростков и молодежи, поскольку именно в этой аудитории больше всего пользователей соцсетей. Однако взрослые и пожилые люди тоже давно завели страницы на популярных медиа-платформах. Специалисты из Массачусетской больницы общего профиля решили выяснить, насколько повлияли соцсети на старшую возрастную группу.

Исследователи воспользовались данными национального интернет-опроса, который проводился в 13 этапов в течение года и завершился в мае. В нем участвовали около 5,4 тысячи американцев, средний возраст которых составил 56 лет. Добровольцы заполняли анкеты, в которых рассказывали о том, как часто они пользуются соцсетями и какие платформы предпочитают, а также о возможных симптомах депрессии.

Признаки депрессии обнаружились у 8,9% респондентов, и пользователи Snapchat, Facebook или TikTok сообщали о симптомах значительно чаще по сравнению с теми, кто не интересовался соцсетями. Самые высокие показатели этого психического расстройства выявились у любителей Snapchat, на втором и третьем месте оказались Facebook и TikTok.

Примечательно, что TikTok и Snapchat оказывали наиболее негативное влияние на участников от 35 лет и старше, в то время как Facebook вгоняет в депрессию людей моложе 35 лет.

«Мы были удивлены, что показатели депрессии у взрослых пользователей соцсетей были не такими большими, как мы ожидали. Тем не менее, использование соцсетей во время пандемии может быть необходимо, поскольку люди имеют возможность общаться, а в противном случае они бы оказались в полной изоляции», — сообщили авторы исследования.