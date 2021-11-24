 

Пластический хирург раскрыл секрет молодости Андрея Малахова

24.11.2021, 17:28, Разное
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Пластический хирург Максимильян Абозин раскрыл секрет молодости известного российского ведущего Андрея Малахова. Журналист всегда появляется в кадре при полном параде.
По словам Абозина, Малахов прибегал к ряду пластических операций, чтобы выглядеть моложе. Он заявил, что в целом ведущий тщательно следит за своим внешним видом. Скорее всего, ведущий часто посещает косметологов, ему делают лазерные шлифовки, уколы ботокса.

Местами у Андрея Малахова видны филлеры, особенно в области подбородка, однако у него и так от природы угловатое лицо. Не исключено, журналист прибегал к пластике век.

Сам Малахов не подтверждал факт проведения хирургических вмешательств. Ведущий не скрывает, что старается вести здоровый образ жизни, чтобы выглядеть хорошо. Он правильно питается и, несмотря на плотный рабочий график, регулярно посещает спортивный зал. Недавно знаменитость обнародовал фото из молодости. Многие заметили, что за пройденные годы Малахов сильно изменился.



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