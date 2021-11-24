 

Актриса Елена Яковлева резко помолодела

24.11.2021, 17:28, Разное
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Известная российская актриса Елена Яковлева за последнее время резко помолодела. Ее свежие фотографии появились на фанатском аккаунте в социальной сети Instagram.
На сегодняшний день Елена Яковлева редко снимается в каких-либо громких проектов. Однако поклонники очень любят и следят за ее жизнью. Очевидно, в ней произошли изменения.

В последнее время Елена Яковлева избегает публичности. Судя по последним фотографиям, артистка выглядит максимум на 40 лет. Эти изменения во внешности порадовали фанатов знаменитости. Некоторые поинтересовались, точно ли Елене Яковлевой 60 лет. Многие не понимают, когда звезда сериала «Каменская» успела так помолодеть.



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