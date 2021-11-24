Для интенсивного роста волос: очищаем кожу головы в домашних условиях с помощью активированного угля, соли и не только

Если волосы плохо растут, нужна очистка кожи головы. Это можно сделать в домашних условиях, приготовив своими руками пилинги из доступных средств: активированного угля, соли, сахара, глины, кофе. Такие скрабы просты в изготовлении и применении, не требуют много времени и особых финансовых затрат. Благодаря очистке кожи головы волосы начнут активно расти.

С активированным углем

Что потребуется:

3 таблетки активированного угля; немного обычного шампуня.

Следует растолочь таблетки, добавить шампунь, тщательно смешать. Натереть этим составом голову, затем смыть теплой водой.Проделывать такую процедуру рекомендуется раз в неделю, через месяц можно будет увидеть результат.

Очищающая смесь с активированным углем не подходит для седых и светлых волос, поскольку они могут окраситься. Также не стоит ее использовать при чувствительной коже головы.

С солью

Что потребуется:

1 столовая ложка мелкой морской соли; 3 капли эфирного масла (при жирной коже и перхоти подойдет лавандовое, чайного дерева, лимонное; при сухой – ромашковое, жасминовое, розовое); 1 столовая ложка воды комнатной температуры (воду можно заменить натуральным бальзамом для волос).

Смешать воду с солью, добавить 3 капли эфирного масла. Аккуратно нанести полученную смесь на кожу головы по проборам, помассировать в течение нескольких минут пальцами. Затем смыть средство водой и вымыть голову с шампунем.

Если кожа головы чувствительная, соль лучше не применять.

С сахаром

Этот пилинг подходит для всех типов волос.

Что потребуется:

1 чайная ложка сахара; 1/2 чайной ложки оливкового масла.

Сахар смешать с маслом, нанести средство на кожу головы и немного помассировать пальцами. Затем смыть водой.

С кофе

Что потребуется:

2 чайные ложки кофейной гущи; 1 чайная ложка жидкого меда; 1 желток яйца; 1 чайная ложка лимонного сока.

Смешать все ингредиенты до однородной массы. Нанести на кожу головы, совершая массирующие движения. Подержать несколько минут, затем смыть теплой водой, после чего вымыть голову с органическим шампунем.

Вместо кофейной гущи можно использовать молотый кофе или кофейных жмых. Для более чувствительной кожи лучше брать жмых или гущу, так как они более деликатны.

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Женщинам со светлыми волосами следует выбрать другой скраб, поскольку кофе является красителем.

С глиной

Что потребуется:

3 столовые ложки мелкой поваренной соли; 1 столовая ложка воды; 2 столовые ложки голубой глины (можно взять любую).

Смешать глину с солью и добавить воду. Приготовленную смесь нанести на кожу головы, совершая массирующие движения, затем смыть теплой водой.

Общие советы

Соль для пилинга нужно брать мелкую, поскольку крупная может повредить кожу. Соль крупного помола можно измельчить с помощью кофемолки или блендера.

Наносить скрабирующие средства нужно на влажные волосы, обязательно на прикорневую зону.

Если домашнее средство включает питательные компоненты, его можно использовать в качестве маски и держать около 15 минут, надев шапочку и обернув голову полотенцем.

Перед пилингом голову мыть нельзя, только после него.

Частота процедуры зависит от жирности волос и кожи головы. Для жирных – 2 раза в месяц, для сухих – 1 раз в месяц.

Окрашенные волосы могут после домашнего пилинга стать тусклыми, поэтому для них лучше взять магазинные средства.