 

Мнение: Новость пришла: Сенаторы одобрили мораторий на выплату компенсаций по «сгоревшим» советским вкладам.

24.11.2021, 16:42, Разное
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Новость пришла: Сенаторы одобрили мораторий на выплату компенсаций по «сгоревшим» советским вкладам до 2025 года.
А перед этим одобрили депутаты в ГосДуме.
И ведь это не единственный отказ россиянам, на который народные избранники вынуждены тратить своё драгоценное время.
Ходют и ходют всякие! И всё время просят вернуть чего-то из того, что им Советская власть задолжала. Давеча одни додумались до наглости требовать, чтобы им вернули квартиры, которые отняли у их расстрелянных предков при сталинских репрессиях.
Пора закрывать эту лавочку.
Конечно, Россия провозгласила себя правопреемником СССР. Но имелось ввиду то, чем можно гордиться!
Мы — правопреемники по части высокой культуры, духовности и патриотизма. Мы — первые в космосе. Наши отцы и деды освободили мир от фашизма…
А тут ходют и предъявляют какие-то претензии. Какие «сгоревшие» вклады? Это мы, что ли ваши деньги сжигали? Репрессии, опять же. Да, были подлецы, которые доносы писали. Были и те, которые приговоры стряпали и расстреливали. Хуже — были и такие, которые на стороне фашистов воевали!
Но мы то тут при чём?!
Мы — потомки и наследники победителей! Мы — правнуки, внуки и дети героев и патриотов! А те, которые предавали, зло и гадости творили — они все были бездетные.
И пора это специальным законом узаконить…
Вот, только Мемориал сначала запретить надо. Чтобы не напоминал.
А то ишь, Ходют и ходют всякие оборванцы, зарятся на боярское, так ишь ещё про какие-то дивиденты с полезных ресурсов начнут требовать.
Пора их того, плетями да батогами обработать, чтобы своё холопское предназначение помнили, да голову от земли не смели подымать.

Large Visitor Globe

Источник: Достало



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