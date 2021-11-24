Мнение: Новость пришла: Сенаторы одобрили мораторий на выплату компенсаций по «сгоревшим» советским вкладам.

Новость пришла: Сенаторы одобрили мораторий на выплату компенсаций по «сгоревшим» советским вкладам до 2025 года.

А перед этим одобрили депутаты в ГосДуме.

И ведь это не единственный отказ россиянам, на который народные избранники вынуждены тратить своё драгоценное время.

Ходют и ходют всякие! И всё время просят вернуть чего-то из того, что им Советская власть задолжала. Давеча одни додумались до наглости требовать, чтобы им вернули квартиры, которые отняли у их расстрелянных предков при сталинских репрессиях.

Пора закрывать эту лавочку.

Конечно, Россия провозгласила себя правопреемником СССР. Но имелось ввиду то, чем можно гордиться!

Мы — правопреемники по части высокой культуры, духовности и патриотизма. Мы — первые в космосе. Наши отцы и деды освободили мир от фашизма…

А тут ходют и предъявляют какие-то претензии. Какие «сгоревшие» вклады? Это мы, что ли ваши деньги сжигали? Репрессии, опять же. Да, были подлецы, которые доносы писали. Были и те, которые приговоры стряпали и расстреливали. Хуже — были и такие, которые на стороне фашистов воевали!

Но мы то тут при чём?!

Мы — потомки и наследники победителей! Мы — правнуки, внуки и дети героев и патриотов! А те, которые предавали, зло и гадости творили — они все были бездетные.

И пора это специальным законом узаконить…

Вот, только Мемориал сначала запретить надо. Чтобы не напоминал.

А то ишь, Ходют и ходют всякие оборванцы, зарятся на боярское, так ишь ещё про какие-то дивиденты с полезных ресурсов начнут требовать.

Пора их того, плетями да батогами обработать, чтобы своё холопское предназначение помнили, да голову от земли не смели подымать.

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