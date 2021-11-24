Мнение: Голливуд не помогает! Запад бесит моральное лидерство России!



Однако, Запад действительно в глубокой… философской яме, скажем так. Ибо, во-первых, раз за разом напомним, нас порвали в клочья, во-вторых, у нас тут автократия и нет демократии, дальше сбежали все нормальные люди (какого правда Собчак тут еще и другие), нет технологий, мы страна изгой и в изоляции, а товарищ Байден на днях как раз заявил – что дескать, ближайшие пару лет покажут, кто где… гулял по буфету, а кто – достоин быть лидером мира. Правда, эти слова почему-то мало кого греют.

Вот, кстати, и Сергей Лавров на днях сказал что-то похожее, в смысле, о чем я, а не Байден. «Наши американские коллеги и некоторые европейские по всему свету носятся и требуют прекратить торговлю, экономику, инвестиционное сотрудничество, военно-техническое сотрудничество с Россией и Китаем» – уточнил министр и стало ясно, что кипиш и паника на Западе вот вообще не от хорошей жизни. Ибо мировое лидерство теряется просто везде, а кто бы такое мог подумать пять или 10 лет назад, да? Правда, мы говорили уже и в те годы, но кто бы слушал.

А теперь – пожалуйста, картина маслом. Техас снова не готов к зиме, в Европе, уже в Европе, вполне себе речь идет о веерных отключениях электричества. Начинается продовольственный кризис, в США тупо бардак – там уже из молодежи только не половина себя ЛГБТ считает. Голливуд снимает откровенную чухню в массе своей, Джоан Роулинг трансформеры лишили прав на Гарри Потера и я так могу долго. И про армию, где в Штатах голодает, потому что денег не хватает денег за 100 000 сержантов, и про Европу с ее Аннегрет Крамп Каренбауэр.

Что характерно, кстати, сам удивляюсь, но это факт – сейчас время философии. В хорошем смысле, хотя понять эту науку крайне сложно. Но, так или иначе в этом году именно Институт Философии РАН празднует, это удивительно – 100 лет. Для понимания, он только в 2,5 раза младше вообще всех Штатов в целом. И как раз, руководитель сектора Института философии РАН отметил, что "наиболее перспективными могут стать исследования, посвященные осмыслению самобытности цивилизации России, ее традиционных духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей". Актуальным Черняев считает и популяризацию национального идейно-философского наследия, раскрытие его мирового значения.

Сложно? Пока говоришь – очень. Но на деле – мы стали оплотом НОРМАЛЬНЫХ СТРАН. Потому что любим борщ и не любим пидоргов – это если кратко. А более детально – мы смогли не поддаться как не крути денежному разврату, пардон, за пафосность. Ибо, хотя кто ж не любит деньги – не дошло у нас, слава богу, до раздербана страны и населения, как в США, да-да, под этим соусом. Спасибо, конечно, Путину, Шойгу и другим официальным лицам.

Из хороших новостей – на Западе на философию вообще забили, там теперь другие боги рулят. Из плохих – они тупо не одупляют, к чему тащат мир.

Но, ладно, чего о грустном – будем надеятся о БЫТИЕ еще будет время подумать. Пока партнеры исключительность ищут. И заметим раз за разом, наше советское кино, режиссеры которого явно философию учили – в истории остались. А вот с западными блокбастерами – все это сильно на троечку и чем дальше, тем хуже.

Счастья вам.

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