 

Володин заявил о важности обратной связи при обсуждении законопроектов о QR-кодах

24.11.2021, 16:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Председатель ГД поддержал обращение медиков 11 больниц к противникам вакцинации. “Врачи борются за жизни пациентов, знают реальную ситуацию — то, что происходит в “красных зонах”, реанимациях. Понимают, какие меры действительно эффективны”, – отметил спикер.

Со своей стороны Дума делает все возможное для сохранения своей работоспособности, рассказал Володин. По его словам, 92% депутатов и 97% сотрудников аппарата имеют иммунитет к коронавирусу. “Но несмотря на это сегодня 4 депутата болеют. За последние 10 дней ушли из жизни 2 работника аппарата”, – сообщил председатель ГД.

Внесенные правительством для противодействия пандемии законопроекты о QR-кодах нужно всесторонне обсуждать, убежден Володин. У граждан, экспертов, регионов, представителей общественности есть время и возможность изучить инициативы и высказать свое мнение, подчеркнул он.

“В адрес Государственной Думы, депутатов поступило более 120 тысяч официальных обращений, еще большее количество комментариев звучит в социальных сетях. Все они внимательно изучаются. Это мнение людей”, – написал Володин.

До первого чтения законопроектов их обсудят в профильных комитетах ГД. Во всех фракциях пройдут встречи с представителями правительства, сообщил спикер.

“Нам важно выработать те решения, которые позволят защитить жизнь и здоровье людей, не нарушая при этом основополагающих прав граждан. Об этом говорил наш Президент Владимир Путин”, – сказал он.

По словам Володина, конечное решение зависит от итогов обсуждения и позиции депутатов, при этом парламент не может без обратной связи. “В том числе по этой причине принял решение открыть комментарии”, – заключил спикер.

Правительство 12 ноября внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах. Граждане смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, заведения общепита и непродовольственные магазины, пользоваться железнодорожным и авиационным транспортом при наличии QR-кода о прививке, документа, подтверждающего перенесенный COVID-19, или медицинского отвода от вакцинации. Переходный период продлится до 1 февраля – для получения услуг можно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / 72% российских врачей считают, что систему ОМС необходимо ликвидировать — опрос

05.07 / На что обратить внимание, подбирая удобный гардероб: советы стилиста Кати Гуссе

06.04 / Комплексный уход за собой Анечки Седоковой – Личное мнение

24.06 / Мнение: Эффективный бизнес будущего

05.11 / Певица Ирина Дубцова раскрыла подробности личной жизни

13.07 / Олег Меньшиков признался, что пережил кому после хирургического вмешательства

17.12 / “Тревогу вызывает”: Путин о сложностях с выплатами по коронавирусу

19.11 / Мнение: Освобожденные славяне

22.05 / Мнение: Без войны, без вины….

18.03 / СМИ: С карт россиян больше не будут списывать все деньги за долги

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика