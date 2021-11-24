Володин заявил о важности обратной связи при обсуждении законопроектов о QR-кодах

Председатель ГД поддержал обращение медиков 11 больниц к противникам вакцинации. “Врачи борются за жизни пациентов, знают реальную ситуацию — то, что происходит в “красных зонах”, реанимациях. Понимают, какие меры действительно эффективны”, – отметил спикер.

Со своей стороны Дума делает все возможное для сохранения своей работоспособности, рассказал Володин. По его словам, 92% депутатов и 97% сотрудников аппарата имеют иммунитет к коронавирусу. “Но несмотря на это сегодня 4 депутата болеют. За последние 10 дней ушли из жизни 2 работника аппарата”, – сообщил председатель ГД.

Внесенные правительством для противодействия пандемии законопроекты о QR-кодах нужно всесторонне обсуждать, убежден Володин. У граждан, экспертов, регионов, представителей общественности есть время и возможность изучить инициативы и высказать свое мнение, подчеркнул он.

“В адрес Государственной Думы, депутатов поступило более 120 тысяч официальных обращений, еще большее количество комментариев звучит в социальных сетях. Все они внимательно изучаются. Это мнение людей”, – написал Володин.

До первого чтения законопроектов их обсудят в профильных комитетах ГД. Во всех фракциях пройдут встречи с представителями правительства, сообщил спикер.

“Нам важно выработать те решения, которые позволят защитить жизнь и здоровье людей, не нарушая при этом основополагающих прав граждан. Об этом говорил наш Президент Владимир Путин”, – сказал он.

По словам Володина, конечное решение зависит от итогов обсуждения и позиции депутатов, при этом парламент не может без обратной связи. “В том числе по этой причине принял решение открыть комментарии”, – заключил спикер.

Правительство 12 ноября внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах. Граждане смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, заведения общепита и непродовольственные магазины, пользоваться железнодорожным и авиационным транспортом при наличии QR-кода о прививке, документа, подтверждающего перенесенный COVID-19, или медицинского отвода от вакцинации. Переходный период продлится до 1 февраля – для получения услуг можно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест.