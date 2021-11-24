Депутаты Татарстана переименовали должность президента республики в верховного хана

На внеочередном заседании Госсовета Татарстана единогласно было принято предложение о переименовании должности президента республики в Верховного Хана. Соответствующий титул Рустам Минниханов будет носить с 1 января 2022 года.

Требование о переименовании должности президента Татарстана следует из законопроекта о публичной власти в РФ, разработанного в правительстве и утвержденного Госдумой. Ранее депутаты Госсовета республики выступили против переименования, заявив, что это нарушает принцип федерализма и суверенитет Татарстана.

Позже парламентарии изменили своё мнение и пришли к выводу, что утверждение должности Верховного Хана Татарстана не имеет политической подоплеки и отражает стремление народов республики к сохранению исторических традиций. Как известно, до 1552 г. (когда Казань вошла в состав России) большая часть нынешней территории Татарстана управлялась верховным ханом Казанского ханства.

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