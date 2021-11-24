Мнение: Найдем мы для себя партнеров и союзников без Великобритании
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Полная версия нажористого интервью Лукашенко журналисту BBС по поводу ситуации на границе с Польшей, попыток Запада провернуть государственный переворот в прошлом году и отношениях Белоруссии с Европой.
Между тем, клоуны в Европарламенте призвали судить Лукашенко и обложить его еще более сильными санкциями, которые ранее уже обещали США.
Снова поминали Меркель, которая "по наивности вела переговоры с диктатором".
Арабский корпус на границе с Польшей пока что и не думает отступать.
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Источник: Colonel Cassad
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