Мнение: Найдем мы для себя партнеров и союзников без Великобритании

Полная версия нажористого интервью Лукашенко журналисту BBС по поводу ситуации на границе с Польшей, попыток Запада провернуть государственный переворот в прошлом году и отношениях Белоруссии с Европой.

Между тем, клоуны в Европарламенте призвали судить Лукашенко и обложить его еще более сильными санкциями, которые ранее уже обещали США.

Снова поминали Меркель, которая "по наивности вела переговоры с диктатором".

Арабский корпус на границе с Польшей пока что и не думает отступать.

—