Искусственный интеллект спрогнозировал пик четвертой волны коронавируса в 2021 году

Вероятность пика заболеваемости на COVID-19 в декабре составляет 93%. Искусственный интеллект спрогнозировал точную дату.

По данным искусственного интеллекта, пик заболеваемости на ковид ожидается в конце декабря 2021 года, а именно 22 числа. Такое предположение возникло благодаря анализу информации о вакцинации. Также на прогноз повлияли периоды роста и спада заболеваемости. По словам ТАСС директора с развития компании «Промобот» Олега Кивокурцева, после пика количество зараженных значительно снизится.

Напомним, что с начала января 2021 в РФ стартовала кампания по массовой вакцинации. Сейчас сделать прививку может любой желающий абсолютно бесплатно в любом медучреждении или некоторых общественных местах. На данный момент вакцинация является единственным надежным способом борьбы с COVID-19. Об этом информирует Политэксперт.