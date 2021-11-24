 

Искусственный интеллект спрогнозировал пик четвертой волны коронавируса в 2021 году

24.11.2021, 14:42, Разное
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Вероятность пика заболеваемости на COVID-19 в декабре составляет 93%. Искусственный интеллект спрогнозировал точную дату.
По данным искусственного интеллекта, пик заболеваемости на ковид ожидается в конце декабря 2021 года, а именно 22 числа. Такое предположение возникло благодаря анализу информации о вакцинации. Также на прогноз повлияли периоды роста и спада заболеваемости. По словам ТАСС директора с развития компании «Промобот» Олега Кивокурцева, после пика количество зараженных значительно снизится.

Напомним, что с начала января 2021 в РФ стартовала кампания по массовой вакцинации. Сейчас сделать прививку может любой желающий абсолютно бесплатно в любом медучреждении или некоторых общественных местах. На данный момент вакцинация является единственным надежным способом борьбы с COVID-19. Об этом информирует Политэксперт.



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