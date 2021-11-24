 

ГК “Моспроект-3” представила свой опыт в информационном моделировании на BIM World

24.11.2021, 14:28, Разное
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Общая протяженность Троицкой линии составит около 40 км, она интегрирует Новую Москву с юго-западными и центральными районами столицы. На 13-км участке, который свяжет Коммунарку с Большим кольцом, уже завершена проходка всех перегонных тоннелей, а также утвержден архитектурный облик станций. Как отметила генеральный директор группы компаний “Моспроект-3” Анна Меркулова, технологии информационного моделирования позволили оптимизировать процесс и сроки проектирования объекта.

“Впервые в российской практике целый сегмент линии метро полностью запроектирован в BIM-среде. Цифровые технологии позволили оптимально вписать объект в плотную городскую застройку, еще на стадии проектирования взаимоувязав все разделы проекта и отследив возникающие коллизии (пересечения разрозненных инженерных систем). Таким образом, подрядчик, осуществляющий непосредственно строительные работы, получает качественную проектную документацию, в которой отсутствует проблема классических 2D-чертежей, и за счет этого рационально организует свой рабочий процесс”, – пояснила Анна Дмитриевна.

Руководитель городского инженерного холдинга уточнила, что функционал информационной модели Троицкой линии расширен за счет погружения в единую цифровую среду аналитических и расчетных комплексов. В частности, для нее разработаны специальные компоненты – прототипы будущих мест прохождения инженерных коммуникаций через конструктивные элементы. BIM-проект также получил возможность формирования спецификаций и выдачи комплектов документации для основных дисциплин напрямую из информационной модели. Кроме того, проведено моделирование развития пожара и эвакуации, а также геотехническое моделирование.

“Мы активно участвуем в развитии и популяризации BIM-технологий: работаем над совершенствованием отечественной нормативной базы, постоянно ищем и тестируем новые программные решения, чтобы расширить возможности в области информационного моделирования. В связи с этим обмен опытом с иностранными коллегами – важная часть нашего рабочего процесса”, – подвела итоги участия в форуме BIM World Munich Анна Меркулова.



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