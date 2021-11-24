2021-й проверял пары на прочность. Нумеролог рассказал, чего стоит ждать от конца года

По словам нумеролога Нонны Мусалян, текущий год «проверял супружеские пары на прочность». Сейчас наступил важный период, когда книга судеб открыта, и Вселенная предоставляет людям шанс пересмотреть отношения с партнером. В конце 2021 года эта проблема ощущается особенно остро. Насколько партнеры честны друг с другом? Готов ли человек принять свою «вторую половинку»? Основаны ли отношения на любви или на скрытой выгоде? И стоит ли дальше идти по жизни вместе? Последние дни года позволят парам найти ответы на эти вопросы.

Комментарий нумеролога

Мусалян подчеркивает, что если отношения в паре непрочные, в конце этого года они могут завершиться.

Ответственность за выбор лежит на человеке. Дальнейший сценарий жизни зависит от того, решил ли он остаться с партнером или закончить отношения. Мусалян объясняет, что сейчас человечество проходит через важный период, который называется коридором затмений. В это время запускаются различные процессы. Затмение, которое состоялось 19 ноября, позволяет людям пересмотреть свою систему ценностей, приоритеты. И определиться с тем, как выстраивать отношения с партнером, стоит ли продолжать их.

Коридор затмений: особенности периода

Эксперты утверждают, что это время оказывает значительное влияние на судьбу. Коридор затмений приходится на период с 19 ноября по 4 декабря. В это время люди могут столкнуться с проблемами, которые надо срочно решать. Коридор затмений обнажит страхи и душевные переживания. Но эти чувства помогут человеку решить накопившиеся проблемы.

В этот период важно мыслить позитивно и взвешивать каждое слово, прежде чем произнести его. Это поможет избежать конфликтов.

Четвертого декабря ожидается солнечное затмение. Это событие станет завершением важного периода. С 4 декабря человечество войдет в новую реальность. Следующий коридор затмений состоится через полгода.

Эксперты не рекомендуют планировать важные события на четвертое декабря. Лучше сконцентрироваться на встрече солнечного затмения и наступлении нового периода в жизни.