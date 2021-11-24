 

2021-й проверял пары на прочность. Нумеролог рассказал, чего стоит ждать от конца года

24.11.2021, 14:14, Разное
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По словам нумеролога Нонны Мусалян, текущий год «проверял супружеские пары на прочность». Сейчас наступил важный период, когда книга судеб открыта, и Вселенная предоставляет людям шанс пересмотреть отношения с партнером. В конце 2021 года эта проблема ощущается особенно остро. Насколько партнеры честны друг с другом? Готов ли человек принять свою «вторую половинку»? Основаны ли отношения на любви или на скрытой выгоде? И стоит ли дальше идти по жизни вместе? Последние дни года позволят парам найти ответы на эти вопросы.

Комментарий нумеролога

Мусалян подчеркивает, что если отношения в паре непрочные, в конце этого года они могут завершиться.

Ответственность за выбор лежит на человеке. Дальнейший сценарий жизни зависит от того, решил ли он остаться с партнером или закончить отношения. Мусалян объясняет, что сейчас человечество проходит через важный период, который называется коридором затмений. В это время запускаются различные процессы. Затмение, которое состоялось 19 ноября, позволяет людям пересмотреть свою систему ценностей, приоритеты. И определиться с тем, как выстраивать отношения с партнером, стоит ли продолжать их.

Коридор затмений: особенности периода

Эксперты утверждают, что это время оказывает значительное влияние на судьбу. Коридор затмений приходится на период с 19 ноября по 4 декабря. В это время люди могут столкнуться с проблемами, которые надо срочно решать. Коридор затмений обнажит страхи и душевные переживания. Но эти чувства помогут человеку решить накопившиеся проблемы.

В этот период важно мыслить позитивно и взвешивать каждое слово, прежде чем произнести его. Это поможет избежать конфликтов.

Четвертого декабря ожидается солнечное затмение. Это событие станет завершением важного периода. С 4 декабря человечество войдет в новую реальность. Следующий коридор затмений состоится через полгода.

Эксперты не рекомендуют планировать важные события на четвертое декабря. Лучше сконцентрироваться на встрече солнечного затмения и наступлении нового периода в жизни.



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