Наименее любимые из любимых – Личное мнение

Много лет назад я писала странный пост с опросом: «Если бы вы могли спасти только одного человека из своей семьи, кто бы это был?»

Меньше всего вы захотели спасать мужчин: отцов, мужей, братьев. Вы объективно любите их меньше, чем матерей, сестёр и, разумеется, детей.



Фото: istockphoto.com

Так выглядит правда.

Вы наивно полагаете, что эта правда известна только вам, что ваши мужья и отцы не догадываются о том, что в вашей жизни им отведено место наименее любимых из всех любимых.

А они знают. Знают, чувствуют, переживают из-за вашей так себе любви.

Дьявол — в деталях. Из деталей складывается общая картина. В том числе, и того, как вы относитесь к мужчинам своей семьи.

Самые тупые, самые дешёвые, самые наспех купленные новогодние подарки, как правило, достаются мужчинам.



Фото: istockphoto.com

Вы до мелочей продумаете, что подарить мамочке, любимой сестре, детям и подружкам. А мужу и отцу купите забавное, как вам кажется, говно. Главное же — не подарок, а внимание.

Чушь собачья.

Главное — подарок. Подарок — это прямой показатель того, как вы относитесь к человеку.

Мужчины любят технику: хорошую, практичную, правильную технику. Не глупые, дорогие понты, а качество, функционал и надёжность.

Тюменские беспроводные наушники CGPods — несколько раз уже рассказывала про эту технику — сочетают в себе все эти важнейшие характеристики. Но главное — продаются по очень вменяемой цене.

Такой подарок точно не вызовет недоумения, что с ним делать. Тот, кто его получит, будет им пользоваться ежедневно и с удовольствием.

Смотрите, какие эти наушники красивые, в каких классных кейсах продаются. Бантик прицепили — и готов подарок!

При аналогичном качестве материалов и сборки СGPods — в 4 раза дешевле Apple AirPods: их цена — всего 3 500 рублей. По функционалу же тюменские наушники даже превзошли «яблочные».

У Apple AirPods нет влагозащиты, а у CGPods влагозащита есть! В них можно гулять под дождём, потеть сколько угодно в спортзале и даже мыться в душе. С музыкой в ушах!

У каждой модели CGPods имеются какие-то уникальные фишки.

Например, у модели CGPods 5.0 — брутальный и очень-очень прочный кейс из профессионального авиационного алюминия: из такого металла, который используется при строительстве «боингов». На него нестрашно случайно наступить, сесть или даже что-то уронить — выдерживает 200 кг. Для сравнения: кейс Apple AirPods сделан из хилого пластика и держит всего 80 кг.

Если будете дарить мужчине эту модель, обязательно расскажите фишку про металл для «боингов». Вам кажется, что это — ерунда, но многие мужики оценят.

Кейс CGPods Lite — самый миниатюрный в мире кейс. Приятный на ощупь и крайне эстетически приятный. Еще и замочком прикольно щёлкает. Кто-то мне сказал, что успокаивает и расслабляет не хуже плёнки-пупырки. Настоящий кейс-антистресс!

К Новому году тюменский бренд выпустил еще одну модель — CGPods Air 2. Точно в таком же форм-факторе, что и Apple, но опять-таки в четыре раза дешевле. Кстати, это самые лёгкие наушники в мире. Весят на 30 % легче Apple AirPods!

Новинка создана с учетом антропометрических данных российских пользователей. Благодаря анатомической форме наушники максимально комфортно сидят в ушах и не выпадают даже при активном движении. При этом, не жмут, не раздражают и не утомляют уши через 3-4 часа, как те же «яблоки» или другие вкладыши. CGPods Air 2 можно носить весь день.

У новинки — тот же самый качественный микрофон – точно такой же, как и у «яблок» с того же завода Apple. Что это значит? Это значит, что отлично работает в качестве гарнитуры для телефона: передача голоса — идеальная. Не придётся кричать даже в шумном месте, собеседник и так вас услышит.

Тюменские CGPods очень достойно звучат, а модель CGPods 5.0 (та, что брутальная) ещё и мощно басит. Автономность у CGPods тоже на уровне: 20 часов работы без розетки. Это — ровно столько же, что и у Apple AirPods.

Тюменские беспроводные наушники продаются только через интернет, по честной прямой цене производителя. Никаких посредников, перекупщиков из обычной офлайн-розницы и магазинов, которые накручивают цены в 2-3 раза.

И сразу предупреждаю: после Нового года все CGPods подорожают на 500 рублей. 1,5 года наш тюменский бренд держит такой ценник, а в это время всё вокруг подорожало. Вот и тюменцы, увы, дозрели до поднятия ценников. Так что очень советую использовать возможность закупиться классными наушниками по старой стоимости.

А чтобы получилось ещё выгоднее, дарю вам личный промокод на скидку 200 рублей: LENAMIRO. Код действует на любую модель CGPods.

Доставка быстрая: если закажете наушники сейчас, по любому успеваете получить и даже упаковать к праздникам. Наушники доставляют по России, в Украину и Беларусь.

В общем, с большим удовольствием и от всей души рекомендую!

Подарок должен приносить радость, а не разочарованием от понимания того, что от тебя им тупо отделались, хотя вы, в общем-то, и не навязывались.

А теперь расскажите мне о самом плохом подарке, что вы когда-либо получили в жизни. Что чувствовали при этом? Как сложились отношения с дарителем после?

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