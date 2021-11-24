 

Младенцы могут распознавать юмор уже через месяц после рождения

24.11.2021, 12:44, Разное
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Первое в своем роде исследование провели специалисты Бристольского университета с участием родителей около 700 детей, от новорожденных до 4 лет. Ученые хотели выяснить, в каком возрасте у детей появляются первые признаки чувства юмора и когда они начинают шутить сами.

Авторы исследования создали анкету из 20 вопросов и попросили родителей маленьких участников ответить на них. Оказалось, что у некоторых детей первые эмоциональные реакции на шутки появились уже через месяц после рождения, а спустя два месяца — у 50% малышей. У всех остальных детей отчетливые признаки чувства юмора появились не позднее 11 месяцев.

Ученым удалось выделить 21 тип юмора, на который реагируют дети в разном возрасте. Так, малыши до года улыбались и смеялись в ответ на телесные формы шуток и те, которые они воспринимали зрительно и на слух: прятки, щекотка, «мультяшные» голоса и шумы, смешные гримасы.

Мама, поиграй со мной!

Разбираемся, почему детям так важны игры и как они влияют на их развитие. 

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Начиная с года дети начинали активно шутить сами в ожидании ответной реакции окружающих. В этом возрасте им нравятся изображать животных, пугать других и поддразнивать.

После двух лет по мере развития речи детское чувство юмора становится сложнее: например, они любят мычать, изображая собак, или выкрикивать бессмысленные слова, которые придумали сами. Кроме того, ученые обнаружили, что именно в этом возрасте у детей проявляются признаки скупости (например, нежелание делиться игрушками) и агрессивные проявления юмора, таких как подталкивание или шлепки.

Трехлетние дети начинают шутить через нарушение социальных норм — например произносить ругательные для забавы. Также в этом возрасте они начинают понимать каламбуры из слов.

«Это исследование устраняет важный пробел в знаниях о том, когда и как развивается чувство юмора у детей. Наши результаты могут помочь в разработке диагностического инструмента для определения уровня эмоционального развития у детей и будет полезен для педагогов, работающих с маленькими детьми», — сообщили авторы исследования.



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