Эксперт Назаренко посоветовал перезагружать смартфон для освобождения памяти

Эксперт Максим Назаренко рассказал, что нужно делать, для освобождения памяти в смартфоне. Для этого устройство необходимо периодически перезагружать.

Память у всех смартфонов делится на три области: оперативная, внутренняя и внешняя. Первая представляет собой пространство, куда загружаются работающие программы и где размещена операционная система. Удалить ее оттуда нельзя, иначе девайс перестанет функционировать. Когда ОЗУ забита, то телефон перестает нормально работать. Важно следить за тем, сколько приложений работают одновременно, выключать те, которые не нужны в определенный момент. Также можно периодически перезагружать смартфон, чтобы производилась очистка памяти. Такие мероприятия увеличат длительность работы аккумулятора. Кратковременным решением проблемы является возвращение к заводским настройкам.

Неотъемлемой частью смартфона является внутренняя память, ее увеличить нельзя. Она «забивается» регулярными обновлениями ОС, туда же прячут свои файлы приложения и мессенджеры. Малоэффективными в данном случае будут стандартные средства обнуления кэша, поскольку приложения способны хорошо прятать файлы, полученные на смартфон. Существуют только три способа, чтобы освободить память : не пользоваться видеоконтентом, возвращение заводским настройкам, обзавестись дополнительными знаниями и навыками по ликвидации ненужных файлов.

Когда наблюдается нехватка памяти, существенно снижается скорость работы смартфона. В современных моделях постоянно запускается процесс чистки.

Источник: 1prime.ru