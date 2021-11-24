 

Одинокие пенсионеры в России могут рассчитывать на бесплатное соцобслуживание

24.11.2021, 11:08, Разное
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Экономист Елена Григорьева рассказала, что в РФ одинокие пенсионеры могут рассчитывать на определенные льготы. По ее словам, им положено бесплатное социальное обслуживание.
Одиноким пенсионерам в РФ положены субсидии на оплату коммунальных услуг. Чтобы оформить эту льготу, нужно иметь регистрацию в помещении, погасить задолженность, если она имеется. Важно официально зафиксировать факт того, что размер региональных стандартов превышает доля ежемесячных расходов.

Если говорить о бесплатном социальном обслуживании, то за пенсионером может быть закреплен работник, который станет предоставлять свои услуги. Его функции заключаются в создании комфортных условиях проживания для человека. В перечень может входить приготовление еды, уборка квартиры, сопровождение в больницу.

Объем выплат и предоставляемой помощи каждый регион вправе определять самостоятельно. По информации портала Newinform, в некоторых субъектах компенсируется оплата за пользование стационарным телефоном, производятся выплаты к праздникам, оказывается адресная соцпомощь.



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