 

Шаг в будущее: медиахолдинг MAER займется производством 3D-контента

24.11.2021, 10:54, Разное
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На отечественном рекламном рынке наблюдается ажиотажный спрос. В “Ассоциации коммуникационных агентств России” (АКАР) подсчитали, что суммарный объем размещения рекламы по всем медиа достиг 395 миллиардов рублей, что на 25% больше, чем в 2020 году. Самый большой рост продемонстрировал сегмент “вне дома” (Out-of-home, OOH) – плюс 43%.

Цифровая наружная реклама (Digital OOH) увеличила объемы рекламных бюджетов почти в полтора раза. Что касается формата традиционных билбордов, то он пока не может выйти из кризиса и находится в существенном минусе.

Ажиотажный спрос на цифровую наружную рекламу можно объяснить ее явными преимуществами – заметность, яркость, простота замены и обширный потенциал для творческих идей. Это отличный инструмент для формирования верхнего сегмента воронки продаж, отмечают маркетологи. Уровень запоминаемости при таком формате – более 70%.

Также учитывается интеграция DOOH с другими медиаканалами через технологию o2o (offline-to-online, из офлайна в онлайн). Это позволяет цифровой наружной рекламе работать с другими коммуникационными каналами и охватывать всю воронку, включая реальные продажи.

Применение трехмерного контента позволяет справиться с проблемой так называемой рекламной слепоты, когда потребитель не обращает внимание на определенную рекламу, даже контактируя с ней. Люди вряд ли смогут пройти мимо большого трехмерного робота и ортогональной проекции смартфона. Такую рекламу легко заметить и запомнить, с ней будут делать селфи, писать о ней комментарии в соцсетях, что еще больше ускорит продвижение бренда.

Владелец и генеральный директор медиахолдинга Maer Константин Майор отметил, что для создания такого рекламного контента компания собрала лучших специалистов со всей страны. Он признался, что не ожидал такого ажиотажа.

“Помните, в фильме Земейкиса “Назад в будущее-2” была голографическая акула, рекламирующая “Челюсти-19”? Вспоминается и Дени Вильнев с его “Бегущим по лезвию 2049″: города, заполненные огромными рекламными голограммами и экранами величиной с небоскреб, — все это уже устоявшийся образ будущего. И мы начали делать к нему первые шаги”, – сказал он.

Медиахолдинг Maer — новатор рекламного рынка. Компания специализируется на размещении крупноформатной цифровой наружной рекламы в Москве и регионах. Медиахолдинг разработал технологию o2o (offline-to-online), которая позволяет проводить параллельные кампании в наружной рекламе и интернете. Для удаленного размещения наружной рекламы заказчиками рекламные конструкции подключаются к programmatic-платформам. За инновационный подход к наружной рекламе компания награждена отраслевыми и федеральными премиями.



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