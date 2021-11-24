Мнение: Информацию о противниках вакцинации начали сдавать в Прокуратуру и СК РФ

Росздравнадзор начал направлять собранную в соц.сетях информацию об активных противниках вакцинации в прокуратуру и Следственный комитет для принятия мер.

Региональные подразделения Росздравнадзора передали в прокуратуру и СК информацию о 37 антиваксерах, которых нашли в соцсетях. 1 ноября федеральный аппарат ведомства поручил представительствам в субъектах искать в соцсетях и СМИ людей, которые участвуют в антипрививочных кампаниях, и сообщать о них в правоохранительные органы. Особое внимание уделяется медицинским работникам. Наказывать за такую агитацию могут по ст. 207.1 и 207.2 УК РФ, сообщили в ведомстве. Надзорный орган пока не проанализировал информацию, полученную из регионов, и не может назвать предварительные результаты кампании. «Известия» сами запросили данные у субъектов и получили ответы от всех, кроме Москвы и Подмосковья. В большинстве регионов антипрививочников не выявили. Самый значительный «улов» в Карелии — 18 человек.

Территориальные органы Росздравнадзора за три недели собрали материалы на 37 активных антиваксеров. Наибольшее количество нарушителей было обнаружено в Республике Карелия — в правоохранительные органы направили 18 материалов оттуда. В регионе не смогли оперативно пояснить «Известиям», чем вызван рекорд — активностью проверяющих или популярностью антипрививочных настроений. На втором месте Ростовская область — восемь материалов, а на третьем — Волгоградская область, где обнаружили пять противников вакцинации. Еще два материала было направлено в правоохранительные органы Росздравнадзором по Смоленской области и по одному агитатору нашли в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Якутии и Томской области. Об этом «Известия» узнали из ответов из самих субъектов, всего редакции ответили 83 местных Росздравнадзора. Запрос проигнорировали только в Москве и Подмосковье.

Точное число антипрививочников станет известно позже, рассказали «Известиям» в центральном аппарате надзорного органа.

— Количество поданных заявлений сможем озвучить после анализа информации, предоставленной территориальными органами Росздравнадзора, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Росздравнадзор 1 ноября направил в регионы поручение искать людей, которые участвуют в антипрививочных кампаниях, и сообщать о них в прокуратуру и следственные органы. Больше всего ведомство интересуют медработники, «активно распространяющие заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции». Наказывать за активную пропаганду антипрививочной философии предполагается по ст. 207.1 и 207.2 УК РФ, сообщили «Известиям» в пресс-службе Росздравнадзора.

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Ст. 207.1 УК предусматривает ответственность за распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, пояснил «Известиям» юрист Михаил Прядко. Осужденному по этой статье может быть назначен штраф от 300 тыс. до 700 тыс. рублей, до 360 часов обязательных работ, до года ограничения свободы или исправительных работ.

— Ст. 207.2 УК также говорит о публичном распространении ложной информации, но результатом ее распространения может стать нанесение вреда здоровью человека. В этом случае наказание предусматривает штраф от 700 тыс. до 1 млн рублей или лишение свободы до трех лет.

https://iz.ru/1254183/roman-soldatov/udar-slova-na-37-antivakserov-mogut-vozbudit-ugolovnye-dela – цинк

Какое-то несерьезное количество они за ноябрь нашли, учитывая накал полемики в соц.сетях на тему.

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