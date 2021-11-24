 

В Кремле назвали попыткой силового решения украинские провокации в Донбассе

24.11.2021, 9:06, Разное
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В последнее время на линии разграничения в Донбассе участились военные провокации со стороны Украины. Киев устраивает их с применением поставленного Североатлантическим альянсом вооружения, сообщает RT.

Ранее в ЛНР сообщили об активизации украинской армией использования беспилотников для ведения разведки в Донбассе.

Применение Украиной вооружения НАТО в Донбассе может привести к усугублению ситуацию, считают в Кремле. Москва крайне обеспокоена сложившейся в регионе обстановкой. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

“Мы глубоко обеспокоены провокационными действиями со стороны украинских вооруженных сил на линии соприкосновения и подготовкой к возможному силовому решению, попытке силового решения проблемы Донбасса”, – заявил Песков.

Ранее сообщалось, что Украина впервые применила в действии американские противотанковые комплексы “Джэвелин” в Донбассе. Сообщалось, что США якобы рассматривает возможность поставок Киеву также минометов, ПЗРК “Стингер” и даже вертолетов Ми-17.

При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась комментировать информацию о возможной отправке на Украину дополнительного вооружения.



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