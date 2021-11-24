 

Шойгу: США рядом с Россией отработали использование ядерного оружия

24.11.2021, 9:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американская стратегическая авиация активизировалась около государственных границ России, сообщил Сергей Шойгу на переговорах с министром обороны Китая. Глава российского ведомства отметил, что за последний месяц ВВС США совершили порядка 30 вылетов. Минимальное удаление от РФ составило всего 20 километров, уточнил генерал армии.

По его словам, в ноябре 10 американских бомбардировщиков во время учений Global Thunder
отрабатывали использование ядерного оружия с западного и восточного направлений. 22 полета было совершено над акваторией Охотского моря. Действия США угрожают как России, так и Китаю. Об этом также пишет “Царьград”.

Вэй Фэнхэ в свою очередь заявил, что Москва и Пекин вместе противостоят давлению Вашингтона. Он отметил: в 2021 году Китай и Россия отметили 20-летие со дня подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. По словам
китайского генерала-полковника, взаимоотношения этих стран лучше, чем просто союзнические.

Ранее в Кремле осудили страны НАТО за поставку вооружений для Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия Североатлантического альянса в отношении Незалежной могут привести к эскалации конфликта в Донбассе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.06 / Что случится с кожей, если вместо дневного крема нанести на лицо ночной: эффект

31.07 / Число заразившихся коронавирусом в России превысило 839 тысяч

30.08 / Намайнить на диссертацию

20.05 / В России будут проводить парады в честь победы в Отечественной войне 1812 года

20.07 / Авиацию ВМФ России оснастят навигационной системой «Гефест»

27.04 / Теледоктор Малышева назвала суперфуды для долголетия

29.06 / Мнение: Европа сливает Украину?

24.11 / Забравшим маткапитал из ПФР россиянам грозит потеря денег

20.10 / Вейпинг оказался худшим способом отказа от курения

03.11 / Сбивший пешехода и уехавший с места ДТП водитель попал на видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика