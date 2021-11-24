Шойгу: США рядом с Россией отработали использование ядерного оружия

Американская стратегическая авиация активизировалась около государственных границ России, сообщил Сергей Шойгу на переговорах с министром обороны Китая. Глава российского ведомства отметил, что за последний месяц ВВС США совершили порядка 30 вылетов. Минимальное удаление от РФ составило всего 20 километров, уточнил генерал армии.

По его словам, в ноябре 10 американских бомбардировщиков во время учений Global Thunder

отрабатывали использование ядерного оружия с западного и восточного направлений. 22 полета было совершено над акваторией Охотского моря. Действия США угрожают как России, так и Китаю. Об этом также пишет “Царьград”.

Вэй Фэнхэ в свою очередь заявил, что Москва и Пекин вместе противостоят давлению Вашингтона. Он отметил: в 2021 году Китай и Россия отметили 20-летие со дня подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. По словам

китайского генерала-полковника, взаимоотношения этих стран лучше, чем просто союзнические.

Ранее в Кремле осудили страны НАТО за поставку вооружений для Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия Североатлантического альянса в отношении Незалежной могут привести к эскалации конфликта в Донбассе.