 

Существуют ли инопланетяне? – В NASA ответили на вопрос

24.11.2021, 9:05, Разное
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Вопрос о том, одиноки ли мы во Вселенной, до сих пор остается одной из величайших философских загадок нашего времени…

Хотя кажется почти невероятным, что наша цивилизация одинока в космосе, научному миру все еще не хватает доказательств обратного. Но недавно астробиолог из NASA Линдси Хейс попыталась дать ответ на одну из главных загадок, давно беспокоящих многих исследователей.

Существуют ли инопланетяне?По словам Линдси Хейс, основная часть космических исследований направлена на поиск признаков микробной жизни. Это то, что можно обнаружить во Вселенной в гораздо большем количестве, нежели более сложные разумные существа, подобные людям.

– Мы открыли лишь крошечную часть Марса… и это всего лишь одно из перспективных небесных тел для поиска жизни в нашей солнечной системе, – сказал она. – Во внешней Солнечной системе есть ледяные спутники, такие как луна Сатурна Энцелада и луна Юпитера Европы, которые выглядят так, как будто у них могут быть подземные океаны, которые могут быть пригодны для жизни. И это только в нашей Солнечной системе. Чем больше экзопланет мы находим вокруг других звезд, тем больше мы узнаем о разнообразии условий, в которых может существовать жизнь.

В конце концов, учитывая колоссальные размеры Вселенной и количество экзопланет, которые, как недавно выяснилось, существуют не только в нашей галактике, вероятность того, что Земля является единственной планетой, на которой развилась жизнь, представляется крайне маловероятной.

Однажды известный писатель-фантаст Артур Кларк сказал: «Есть два варианта: либо мы одни во Вселенной, либо нет. И оба варианта одинаково грозны».



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