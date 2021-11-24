 

Ажурные платья, жакеты до пояса и плащи: не следует отказываться зимой от великолепного свадебного образа

24.11.2021, 8:57, Разное
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К зимней свадьбе предъявляются особые требования. Это касается и выбора места торжества, и одежды, и украшений. Соответствующий сезону наряд невесты сделает этот важный день в жизни каждой девушки еще более запоминающимся. Несколько небольших украшений и игра с цветом помогут создать восхитительный зимний образ.

Изюминкой зимнего наряда невесты является жакет, накидка или плащ

Все без исключения меховые изделия создают великолепный эффект. Восхитительные накидки белого цвета помогают создать роскошный и незабываемый образ. Любительницы деревенской романтики могут выбрать чудесную шубку из искусственного меха, которая подчеркнет особенности свадебного наряда.

Чем дополнить ажурное платье

Само по себе ажурное платье делает образ невесты очень эффектным, поэтому для его дополнения можно выбрать строгое и сдержанное пальто, выполненное в простом стиле, оно создаст гармонию, а общий образ останется очень женственным. Кроме того, длинное пальто не даст вам замерзнуть в зимнюю стужу.

Короткие жакеты

С помощью такого фасона можно создать более элегантный и сдержанный образ. Тем не менее, жакеты с оригинальными рукавами и воротниками привносят немного игривости в свадебный наряд. Свободный крой позволяет выбирать эти жакеты для дополнения облегающей одежды.

Легкие укороченные жакеты

Далеко не всегда зимняя свадьба проходит при минусовых температурах. Мягкой зимой можно надеть жакет до пояса. Это идеальный выбор, который может дополнить платье принцессы. Его мягкие линии привносят в образ современную элегантность.

Буклетные жакеты

Они прекрасно вписываются не только в повседневный образ, но и являются очаровательным элементом свадебной одежды. Такое дополнение сделает невесту элегантной и стильной.

Плотные пиджаки

Имеют право на существование и костюмные пиджаки из плотной ткани.

Они прекрасно сочетаются с платьями простого кроя.



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