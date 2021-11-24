Пророчество Свами Вивекананда о нашествии Китая

Сейчас имеется множество предсказаний о вторжении китайцев в Россию и Европу. Возможно, пророки зря не предупреждают.

Есть три варианта пророчеств о будущей экспансии Китая. Один из них – китайское нашествие начнется с вторжения в Сибирь и Казахстан, а затем распространится через южные регионы России в Европу.

Второй вариант – китайские войска захватят Индию, Иран, Ирак, Турцию, Сирию, а затем вторгнутся в европейские страны.

Третий вариант – произойдет ползучее проникновение китайцев в Россию, в мусульманские страны, а также в Европу после разрушительного катаклизма, когда территория Китая будет основательно разрушена. Затем они захватят власть в странах, которые их приютили.

Четвертый вариант — война Китая с США и странами НАТО. Тогда Россия сохранит нейтралитет. Какой из этих вариантов состоится, неизвестно.

Индийский брахман Свами Вивекананда (1863 – 1902) еще в 19 веке, когда Китай был еще отсталой колониальной страной, предупреждал о будущем нашествии китайцев в европейские страны:

«Я воздам, говорит Господь, и разрушение идет. Каковы ваши христиане? Нет и одной трети населения мира. Посмотрите на китайцев, их миллионы. Они месть Бога, которая спустится на вас».

Тогда будет еще одно нашествия гуннов, — сказал гуру с усмешкой. Они распространятся по всей Европе, они не оставят там камня на камне. Мужчины, женщины, дети, все будут страдать и темные века снова придут.

Его голос был неописуемо грустный, а затем внезапно провидец сказал: «Я — Мне все равно! Мир восстанет и будет от этого лучше, но это идет. Мщение Божие начнется в ближайшее время».

«Скоро?», — спросили его.

«Это будет не тысяча лет, прежде чем это начнется».

Все вздохнули с облегчением. Это не казалось неизбежным.

«Бог будет мстить, — продолжал он. – Вы не сможете увидеть это в религии, вы не сможете увидеть это в политике, но вы должны увидеть это в истории, как это сбудется. Люди, если вы не сплотитесь, вы будете страдать…

Индия пострадает от мести Бога. Посмотрите на это. На этих людей, на их собственное богатство. Они не слышат голос бедствия, они едят из золотых и серебреных блюд, когда люди просят хлеба. Магометане наткнут убивать их, они захватят Индию, которая будет завоевана вновь и вновь в течение многих лет. Будет еще хуже, чем в прошлом, когда приходили англичане.

Вы посмотрите на индуистскую Индию. Прекрасные храмы, повсюду. Что осталось от мусульман? Красивые дворцы. Что осталось от англичан? Ничего, кроме гор разбитых бутылок коньяка! И Бог не помилует мой народ, потому что он не щадил своих людей…

Если человек может не верить в Месть Бога, он, конечно, не может отрицать месть истории. И она уже приходила от англичан. Они высасывали последние капли крови за свои удовольствия, они унесли с собой миллионы наших денег, в то время как наш народ голодал по деревням и провинциям. А теперь китаец является местью, что падет на вас»…