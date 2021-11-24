 

“Вы потеряли реальность”: генерал СБУ призвал Украину не рассчитывать на поддержку НАТО

24.11.2021, 8:16, Разное
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Василий Вовк заметил, что в течение восьми лет западные партнеры так и не помогли Украине противостоять России. Мол, Великобритания, Польша и другие страны просто дают обещания. По мнению генерала, Киев должен перестать рассчитывать на поддержку Североатлантического альянса, ведь в случае реальной опасности натовские военные не защитят украинцев. “Вы потеряли реальность”, – сказал экс-глава СУ СБУ, обращаясь к землякам.

Вовку очевидно, что даже через десятилетия Украина не станет членом НАТО, а ВСУ по-прежнему будут значительно уступать российской армии. По его мнению, страны Североатлантического альянса не допустят обострения отношений с Россией из-за Незалежной. В пример он привел так называемую оккупацию Крыма, обратив внимание на то, что тогда Запад не пришел на помощь Киеву.

Генерал призвал украинцев перестать “заглядывать в рот дяде Сэму” и “лордам Англии”. Он считает, что необходимо вести многовекторную внешнюю политику.

Ранее в Кремле осудили страны НАТО за поставку вооружений для Украины. Озвучивая позицию Москвы, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что действия альянса в отношении Незалежной могут стать причиной эскалации конфликта в Донбассе.



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