Ютится на 28 квадратных метрах и жалуется на маленькую пенсию: как живет вдова Михаила Державина

Уже почти четыре гора известная певица Роксана Бабаян потеряла супруга, с которым прожила в браке 37 лет. Актер Михаил Державин скончался в январе 2018 года – до сих пор исполнительница хита “Две женщины” не может полностью осознать утрату. Без любимого мужа вдове Державина приходится очень непросто.

Державин и Бабаян познакомились, когда вместе летели в Казахстан на концерт. На тот момент судьба сталкивала их уже несколько раз: Михаил Михайлович объявлял певицу как ведущий, слышал ее песни по радио. Но их личное знакомство состоялось только в самолете. Артисты быстро нашли общий язык, вскоре начали бурный роман и поженились в 1980 году.

Роксана Рубеновна полностью отдалась семье и даже ушла со сцены на пике популярности, чтобы быть рядом с супругом. Вдова актера никогда не жалела, что оставила звездную карьеру. По словам Бабаян, ее жизнь осталась такой же яркой, какой была во времена ее выступлений.

В начале 2018 года певица потеряла любимого мужа после его продолжительной болезни. До сих пор вдова актера вспоминает о супруге с комом в горе и со слезами на глазах. Последние дни рядом с тяжелобольным возлюбленным исполнительница хита “Две женщины” называет очень тяжелыми. В браке с Михаилом Михайловичем, как и со своим первым мужем, звезда не завела детей. Однако у нее сложились теплые отношения с дочерью покойного супруга Марией.

В программе “Секрет на миллион” на НТВ Роксана Рубеновна призналась, что сейчас живет довольно скромно. Народная артистка до сих пор ютится в стенах своего возлюбленного. Площадь крошечного жилища составляет всего 28 квадратных метров. Державин и Бабаян никогда не стремились стать обладателями большой столичной квартиры – даже сейчас она счастлива жить в любимом доме. Однако вдова актера посетовала на небольшую, по ее мнению, пенсию.

По словам Роксаны Рубеновны, в месяц она получает 40 тысяч рублей только благодаря званию Народной артистки. Звезда отметила, что без надбавки ее пенсия составляла бы 18-20 тысяч рублей.

После смерти любимого супруга Бабаян не стала вести затворнический образ жизни. Она продолжает участвовать в телевизионных программах и вести публичную деятельность. К тому же, звезда делится кадрами из своей жизни в личном инстаграм-аккаунте, где на нее подписаны почти 15 тысяч человек. Кроме того, вдова Державина часто общается с дочерью покойного супруга от первого брака и навещает внуков.