Распылять слишком близко к корням и использовать слишком часто: как нельзя применять сухой шампунь, чтобы избежать зуда, раздражения и выпадения волос

Сухой шампунь может стать настоящей палочкой-выручалочкой для представительниц прекрасного пола, но он также может быстро стать злейшим врагом всех дам. Чтобы избежать зуда, раздражения или, что еще хуже, выпадения волос, важно избегать распространенных ошибок, которые могут привести к плачевным последствиям.

Слишком частое применение может навредить

Сухой шампунь создает иллюзию чистых волос благодаря коктейлю из порошков кукурузного, овсяного или рисового крахмала, а также, в некоторых случаях, спирта или этанола. Действительно, косметический продукт впитывает кожный жир, но не без последствий.

Недаром это легковоспламеняющийся продукт. Поэтому лучше пользоваться его услугами лишь от случая к случаю. Парикмахер парижского института предупреждает, что сухой шампунь удобно использовать перед важной встречей, когда на обычное мытье головы нет времени или когда возник форс-мажор. Но ни в коем случае нельзя использовать средство регулярно. Злоупотребление сухим шампунем опасно для здоровья волос. Поэтому следует использовать в умеренных количествах и в редких случаях.

Не нужно распылять сухой шампунь слишком близко к корням

Если вы не хотите нанести вред коже головы, не нужно распылять сухой шампунь слишком близко к корням. Иначе будет очень сложно распределить средство равномерное по всей голове.

Более того, неправильное распыление может способствовать возникновению обратного эффекта. Корни будут светлее волос по всей длине. На каждом средстве подробно изложена инструкция по применению. Не пренебрегайте ее изучением. Встряхните средство, распылите на расстоянии 30 см в сторону корней, помассируйте и расчешите. Все предельно просто!

Использование неподходящего сухого шампуня может навредить волосам

Поскольку сухой шампунь обычно белого цвета, он не совсем подходит для каштановых волос. Тонированные продукты были созданы торговыми марками Klorane, Label.M и Batiste. Их использование позволяет достичь более естественного эффекта. Некоторые торговые марки предлагают сухие шампуни без пудры, в виде пены. Такие средства не оставляют следов.

Сухие шампуни не стоит использовать для тонких волос, которые будут утяжеляться материалом. Кроме того, от применения средств стоит отказаться обладательницам чувствительной или раздраженной кожи головы.

Сухой шампунь нужно смывать

Независимо от того, какой тип сухого шампуня вы используете, его нужно смыть. Мы не осознаем, какое количество продуктов регулярно наносим на кожу головы. Хуже всего то, что вы не всегда их хорошо и тщательно промываете.

Сухой шампунь по-прежнему … шампунь. Поэтому его необходимо тщательно смывать, как и его обычных собратьев. В противном случае задохнувшаяся кожа головы может отреагировать не самым лучшим образом, в виде перхоти или зуда. Если вам лень что-либо делать перед сном, расчешите волосы, чтобы равномерно распределить продукт, прежде чем положить голову на подушку.

Если вы не слушаете “призывы о помощи”, исходящие от кожи головы, вы совершаете ошибку

Все люди индивидуальны. Продукт, который подошел миллионам женщин, может не подойти вам. И это не значит, что продукт плохой. Это означает, что у вашего организма есть свои особенности. И их нужно учитывать.

Если вы будете игнорировать сигналы вашего организма, в том числе волос и кожи головы, вы совершите огромную ошибку. Известны случаи, когда использование сухого шампуня приводило к облысению. Поэтому, если вам кажется, что продукт не подходит вашим волосам, от его применения лучше всего отказаться. И не забывайте ухаживать за локонами. Адаптированный уход качественными косметическими продуктами позволит избежать неприятных последствий от использования сухого шампуня.