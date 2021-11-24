Загадочная гибель «чукотского Савонаролы»

В результате ДТП под Петербургом в день 75-летия патриарха Кирилла погиб его жесткий критик — бывший епископ РПЦ Диомид.

Епископ Диомид (Дзюбан) и патриарх Кирилл. Фото из архива

Как саркастически заметил популярный в РПЦ телеграм-канал «Церквач», «случись гибель… Диомида (Дзюбана) лет тринадцать назад, можно было бы подозревать ее умышленный характер». Впрочем, и сегодня сторонники опального иерарха, прославившегося пламенными обличениями Московской патриархии в 2008 году, а потом надолго замолчавшего, подозревают, что его гибель не случайна.

По данным полицейского протокола, авария произошла 20 ноября около 18 часов на 507-м километре шоссе Вологда — Новая Ладога. Епископ ехал в автомобиле Kia Sorento, водитель которого — 40-летняя гражданка — не справилась с управлением и столкнулась с грузовиком MAN. Водитель и двое пассажиров погибли.

Имя Диомида, отчасти уже забытое, является знаковым для новейшей истории РПЦ. Во всяком случае, в XXI веке Диомид явился единственным действующим, занимающим кафедру (!) епископом этой церкви, который выступил с жесткой и развернутой критикой ее священноначалия.

Точкой отсчета этой истории служит Всемирный саммит религиозных лидеров, собравшийся в Москве в 2006 году. Номинально его возглавил патриарх Алексий II, а фактически провел митрополит Кирилл (Гундяев). Именно ему принадлежит несколько спорных заявлений на саммите, взбудораживших консервативную православную общественность. В своих обличительных письмах и посланиях Диомид чаще всего цитировал слова Кирилла о том, что христиане, иудаисты и мусульмане верят в одного Бога, в то время как предание православной церкви трактует этот вопрос иначе.

Убеждения Кирилла Диомид называл «ересью экуменизма».

Чукотка, епархию которой он возглавлял, удалена от центра, и, наверное, поэтому первый протест против саммита за подписью Диомида появился лишь в январе 2007 года. Тогда его поддержали почти все клирики и монашествующие Анадырско-Чукотской епархии РПЦ (а их там было 18 человек). Помимо «ереси экуменизма», они требовали осудить «сергианство» (учение о соглашательстве церкви с любой госвластью, включая атеистическую) и глобализацию. Наиболее эмоционально на этот протест отреагировал, разумеется, Кирилл, который выдвинул конспирологическую версию, будто «проект Диомид» придумали противники присоединения к РПЦ Русской зарубежной церкви, которое входило тогда в завершающую стадию. Действительно, два из трех нарративов «диомидовцев» (экуменизм и «сергианство») традиционно использовала зарубежная церковь, объясняя свое нежелание подчиняться Москве. Митрополит Кирилл даже пригрозил «скрытым авторам» послания Диомида, что «они будут найдены и обвинены в провокации».

Дальше — больше. Летом 2007 года клирики Чукотской епархии потребовали созыва Поместного собора РПЦ, а осенью Диомид обвинил Алексия II, помолившегося с католиками в Париже, в отступлении от православия. По всей РФ начались «молитвенные стояния» и сбор подписей клириков и мирян, недовольных священноначалием, — в поддержку епископа Диомида. Зарождавшееся протестное движение вышло далеко за пределы Чукотки. В июне 2008 года в Москве собрался Архиерейский собор РПЦ, на который Диомид демонстративно не приехал, ожидая церковных репрессий в свой адрес. Упреждая развитие событий, Диомид и клир его епархии заявили о разрыве молитвенного общения с Московской патриархией из-за ее «отпадения в єресь», а сторонники епископа довольно шумно пикетировали храм Христа Спасителя, где проходил собор. Разумеется, на нем Диомида признали достойным лишения сана и, после небольшого сопротивления в кафедральном соборе, он покинул Анадырь, переселившись на отдаленный Мыс Шмидта.

Оттуда он выступил с первой анафемой против Алексия II, митрополита Кирилла и единомысленных с ними епископов.

Впоследствии Диомид несколько раз корректировал свою вероисповедную позицию, неизменной в которой оставались только неприятие экуменизма и «сергианства», и издавал новые анафемы. Со временем он осудил весь епископат РПЦ начиная с 1917 года за «предательство царя» и стал активным проповедником имяславия — философско-аскетического учения о приобщении к Богу через призывание Его имени. В октябре 2008 года Диомид положил начало собственной иерархии, единолично рукоположив во епископа своего брата Феофила и «возродив» вместе с ним Святейший правительствующий синод. Из этого источника происходит несколько «альтернативних» православных иерархий на постсоветской пространстве, которые не имеют единства между собой.

Но спустя год после этих ярких событий звезда Диомида закатилась.

Диомид. Архивное фото

Ходили слухи, что он переехал на Камчатку и загадочным образом лишился дара речи.

Эти слухи отчасти поддерживал его брат, епископ Феофил, который распространял видеоролики со своими ответами на вопросы, задававшимися верующими Диомиду. Журналисты и религиоведы, искавшие контакта с «чукотским Савонаролой», не находили его, а рядовые «диомидовцы» верили, что их владыку отравили секретными ядами спецслужбы. Диомидовское движение продолжало жить своей жизнью, постепенно маргинализуясь и дробясь. Сейчас его представляет несколько епископов и порядка 30 общин, которые собираются на квартирах либо у «знаковых» для ультраконсервативной церковной оппозиции мест, типа памятника царю Николаю в подмосковном Тайнинском.

Биография и смерть епископа Диомида оставили много загадок. Он родился в 1961 году в Луганской области, получил неплохое светское (конструктор в области радиоэлектроники) и духовное (Московская духовная академия) образование. Был келейником патриарха Алексия II и им же рукоположен в сан иеромонаха. В 90-е довольно самоотверженно служил на Камчатке, отказываясь от денег за требы, а в 2000 году назначен первым епископом вновь созданной Анадырской-Чукотской епархии РПЦ. Вполне адекватно взаимодействовал с тогдашним губернатором Чукотки Романом Абрамовичем, на пожертвования которого было построено 19 храмов. Внезапный разрыв Диомида с системой невозможно объяснить «внешними» трудностями его служения, поэтому большинство версий сводится либо к психиатрии, либо к конспирологии.

Загадку Диомида еще предстоит разгадать церковным историкам. Конечно, психологические факторы тут важны, но необходимо оставить место и для «романтической» версии — «призыва к исповедничеству», который вдруг ощутил в своем сердце молодой епископ на далеком севере.

Да, его попытка бросить вызов Левиафану оказалась во многом неудачной и нелепой, и Левиафан его не простил.

Но это попытка показала, что даже в закрытой и тщательно проверенной корпорации епископата РПЦ возможны неожиданные всплески протеста и «есть место подвигу»…

Александр Солдатов, специально для «Новой»

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