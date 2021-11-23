В Госдуме рассказали о лишнем триллионе рублей для пенсионеров

По словам Михаила Делягина, российские чиновники считают, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не должен равняться сумме, на которую граждане смогут прожить. Мол, у них точно такое же отношение и к пенсиям. А ведь социальные выплаты можно было бы повысить, поскольку в прошлом году в федеральном бюджете оказался неиспользованным один триллион рублей, убежден экономист.

В интервью “Свободной прессе” Делягин рассказал, что уже говорил об этом ответственным лицам, однако те якобы не поняли, о чем вообще идет речь, и зачем этим заниматься в принципе. Как отметил депутат Госдумы, пенсионеры в России недовольны, однако этот факт не доставляет проблем государству.

Также Делягин считает, что ненормально, когда вместо повышения выплат Пенсионный фонд тратит уйму денег на капитальный ремонт. По словам экономиста, это можно было понять, если бы работники находись в шалашах. Депутат подчеркнул: ПФР не контролируется государством, а значит, денежные средства могут выделяться на что угодно.

Ранее “Дни.ру” писали, как и кому повысят пенсии в 2022 году. Согласно подсчетам Минфина, скоро страховые пенсии увеличатся на 5,9%, а социальные на 7,7%. Эти значения меньше предполагаемого уровня инфляции, которая активно набирает обороты.