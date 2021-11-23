В Татарстане на 30% упал пассажиропоток

…после введения QR-кодов в общественном транспорте.

Ведение QR-кодов в общественном транспорте Татарстана заметно снизило пассажиропоток, заявил замминистра транспорта республики Андрей Егоров в интервью телеканалу «Россия 24».

«Снижение есть, предварительно 20-30%. Но этот вопрос мы держим на контроле, с перевозчиками на связи. Есть предположение, что те убытки, которые понесут перевозчики, будут возмещены, есть согласование с президентом» — сказал Егоров.

По его словам, из-за новых мер некоторые люди отказались от поездки на общественном транспорте и предпочли добираться до мест назначения своим ходом. Чиновник рассказал, что вчера к концу дня только в Казани за отсутствие QR-кодов из метро, автобусов и трамваев высадили около 1500 человек.

Начиная со вчерашнего дня для проезда в общественном транспорте Татарстана необходимо предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе. С самого утра людям без соответствующего документа отказывали в посадке.

Веденные меры начали провоцировать конфликты между пассажирами и проверяющими: перед входом на станцию пассажиры «начинают возмущаться и срываются на контролеров», заявили в «Метроэлектротрансе». «Женщина устроила скандал, так как ее не пропустили со справкой о том, что у нее есть первая прививка», — добавили там.

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Татарстан первым из регионов РФ ввел QR-коды на общественном транспорте. Помимо этого, в регионе действуют QR-коды для посещения практически всех объектов, в том числе торговых центров и магазинов площадью более 150 кв. метров. Также запрещена работа в ночное время всех заведений общепита и магазинов, за исключением аптек и автозаправочных станций.

12 ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты, согласно которым на общефедеральном уровне устанавливаются новые требования к QR-кодам с подтверждением вакцинации от коронавируса, медотвода или перенесенного COVID-19. В частности, QR-коды в РФ будут действовать по крайней мере до 1 июня следующего года.

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