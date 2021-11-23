В России будут штрафовать несовершеннолетних беременных

Государственная дума приняла поправки в Кодекс об административных нарушениях. С 1 января 2022 года в случае беременности граждане в возрасте до 18 лет будут привлечены к ответственности.

«Если в Советском Союзе беременность в 14 или 16 лет – это ЧП районного масштаба, то в современной России это стало почти нормой. Под влиянием западной пропаганды и порнографии в сети Интернет молодые люди начинают очень рано вести половую жизнь. Часто это приводит к беременности и очень редко получается, что это желанный ребёнок», – заявила автор поправок Елена Мизулина.

Она добавила, что в обществе прослеживается тенденция к увеличению количества сирот.

«Мы видим аномально высокое количество абортов несовершеннолетних, а те, кто рожают, часто отдают младенца в детдом. Именно поэтому я предложила ввести ограничения против таких девушек. Разумеется, мы не можем запретить подросткам вести половую жизнь – но мы можем привлекать несовершеннолетних к административной ответственности», – заключила парламентарий.

Согласно изменениям, несовершеннолетних беременных будут штрафовать на сумму до 100 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения девушек могут приговорить к исправительным работам. Кроме того, в ближайшее время в Госдуму будет внесён законопроект об увеличении возраста согласия до 18 лет.

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