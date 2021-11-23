Мнение: Письма: диалоги

Вижу затруднения с разбором диалогов с точки зрения ситуативной иерархии.

Давайте покажу пример на основе фрагментов с диалогами из двух писем.

И вы поучаствуете тоже.

В дополнение к диалогам оставляю немного контекста. Больше не требуется.

sn_nov

“В. прилетел в Россию, звал несколько раз к себе.

Я сама покупала билеты и летела.

Так, с момента знакомства прошло почти три года.

Пригласила его вместе с дочкой (он в разводе, есть тоже дочь) к нам в город.

Он промолчал. В ответ я написала:

Я: Молчишь, ну и молчи дальше!

Я: Не нужна тебе любящая татарская женщина. Пока!

(Через несколько часов)

В: Нужна

Через 3 недели, я написала:

Я: (смайл сердце)

В: Я сегодня весь день о тебе думал… достучался

В: Не прошло и месяца

Я: Я тоже о тебе думала, но не достучалась..

(Что мы видим в этих двух диалогах? В первом диалоге автор злится на мужчину и кидается на него со скалкой. Называет себя ненужной, любящей и татарской, подчеркивая, что ее положение в ситуации слишком снизу и ее это не устраивает, то есть заходит она сверху, ссылаясь на унижения. Это типичная Попрошайка. Обвинение в том, что вас унизили. Баг хоть и нижний, поскольку подчеркивает ваше убожество, но заход сверху. Мужчина отвечает на щипцы шариком, но автору этого мало. Поэтому она молчит три недели, а потом кидает примирительное сердечко. Мужчина в ответ на это кидает ей шар и достаточно большой. А она – опять ему скалку, потому что ощущает себя снова сверху, но униженной. Именно от этого получаются все скалки. Вам кажется, что вы наверху, но человек не дает вам должного уважения. Из-за этого вы унижаетесь намного больше плюс ведете себя как хабалки. Слив + косяк)

Спустя месяц, я прилетела к нему на время отпуска. Мы жили неделю вместе. Было классно! Наконец, не нужно было никуда торопиться, у нас было целых семь дней.

Я вернулась к себе. Однажды, у нас была переписка:

В: как ты?

Я: нормально, как ты?

В: да тоже… какие у тебя новости?

Я: оформляю документы- квартиру продала, другую купила. В понедельник записалась на операцию. На работе заявление об увольнении подала, ищем нового спеца) как у тебя на новой работе? все получается?

В: да, всё хорошо… расскажи про операцию

(Дальше общение про предстоящую операцию)

В: когда ты уже сюда переедешь?

Я: Люблю же тебя. Позовёшь, хоть на край света поеду

В: а если без края света? какие мысли?

Я: Индия Россия Индонезия

В: ***** не рассматривается?

Я: Рассматривается

(В этом диалоге на прямой вопрос мужчины о переезде автор достает щипцы и неэкологичный шланг. Она хочет, чтобы он ее уговаривал. Это баг Кокетка. И происходит этот баг оттого, что вы тянете из человека шаги в то время, когда он и так сделал шаг больше, чем ваше КП. То есть вместо благодарности вы тянете еще. Мы этот баг мало разбирали, но он такой же вредный, как и все остальные. И как все нижние баги он происходит от того, что вы ощущаете, что человек встал сверху там, где сверху должны быть вы. Все нижние баги возникают там, где вы не желаете принять превосходство партнера)

В общем, я с дочкой переехала в его город. Живем здесь месяц. Познакомили детей. Водим в кружки, играем, они приходят в гости, иногда с ночёвкой. При детях ничего не показываем. Был у нас разговор о том, как будем детей посвящать в наши отношения. Оба пока не знаем.

Но меня мучает, что я вижу, что все происходит больше с моей стороны. На мне корона Победителя?

Он мне говорит:

– Я плохой, ты со мной настрадаешься, тебе будет больно.

Я отвечаю, что готова на все.

Как-то он снова повторил это, я ответила:

– Ты так меня отговариваешь, а я все навязываюсь. Скажи мне «уходи» и я уйду.

Он сказал:

– Это угроза?

Я ответила, что нет.

(Здесь она опять с Попрошайкой выступила. А на его прямой вопрос испугалась. Теперь сидит и чувствует себя очень униженной, копит яд и готовит бунт. Понятно, как отсутствие багов в диалогах помогло бы автору вырастить СЗ? Опишите правильные ответы)

Чувствую себя «ждуном» и мне кажется, выглядит это убого. Не знаю как себя вести!”

norm12

“На следующие выходные позвала его поужинать к себе. Дочка на выходные уехала. Приехал, и как-то так быстро, что я не успела ничего приготовить, хотя собиралась – написал, что везет того и того, и опять готовил. Хорошо, что у меня было дома всякое хоть вино хорошее, какое он любит. Мне показалось, что душевно поужинали. Ночевать он потом не остался – уехал ночью. Люблю, говорит, дома просыпаться. Ну кто ж не любит.

(Здесь мы диалога не видим, но видим, что автор скисла, попыталась оправдать героя Училкой. Если нижние баги происходят из-за ощущения униженности и уверенности, что по факту вы выше намного, чем вас воспринимают, то верхние баги происходят от ощущения превосходства, которое другому очевидно, но он бунтует, и его надо убедить или подкупить. Те и другие баги всегда из-за короны)

И опять как-то переписывались. Он говорил, что сложности с работой. Потом спина прихватила. Тут точно писала больше я – вроде как, если человек пожаловался, то как не спросить, как он. Ну и что-то отвлеченное тоже пыталась писать. Но я понимаю, что начинаю сразу дружить, не нужно было.

Потом созвонились – надеюсь, говорит, увидимся скоро. Я говорю, что да, тоже надеюсь. Вот и все, про встречи сама не заговаривала. Но, наверное, ожидание какое-то все равно считывалось, не знаю.

(Автор пытается быть мудрой и боится спугнуть Стесняшу паровозом. Но когда вы удерживаете паровоз, вы превращаетесь в ждуна. Диалоги ваши становятся скучными, напряженными, формальными. Как этого избежать?)

А потом, в какой-то день, написал, что важная должна была быть сделка на следующий день. Я через день, думаю, надо все-таки спросить, как прошло. Ну и вот такой состоялся диалог.

Я: М., у тебя все хорошо? Ты как? Приветик) Успешно прошло?

На следующий день:

М: М., привет!)

М: Прости засранца, мёртвый приходил с работы. Ни до чего было.

М: Прошло не без проблем, надеюсь, они разрешатся

М: Как твои успехи?)

Я: привет)

Я: Значит, нужно держать кулаки)

Я: Все хорошо, неделя была какая-то стремительная шибко

М: У меня они сейчас вдвойне стремительные с учётом темпа таяния денежных средств..

Я: Да, на фиг такую стремительность 🙁

(Обратите внимание, мужчина прямым текстом озвучил, что ему жаль автора, что он уверен в том, что она нуждалась в нем и ждала его весточки. Наверняка автора это задело, но она делает вид, что все в порядке. Нерыба сделала бы пику. Рыба могла бы растеряться, но сделала бы вывод, что надо сводить общение на нет. Но наша автор сейчас увеличит активность, как рапан)

Писала на ходу, написала еще вечером, потому что меня извинения напрягли. Я все-таки, значит, нависала. Но стало еще хуже (тут параллельно две линии было разговора, я реплики второй линии выкинула, потому что получалось запутанно):

Я: Слушай, я прекрасно понимаю, что ты очень занят. Вообще без обид) мне неловко, что ты извиняешься даже. Не бери в голову

М: Дело не только в том, что я занят. И не только в моем нынешнем состоянии здоровья, хотя, если честно – оно меня достаточно сильно пугает..какая-то ещё эмоциональная хрень происходит со мной. Я пока не могу ее осмыслить и понять причинно-следственные связи. Я конечно же могу найти минуту и написать тебе, но эта хрень меня парализует. Не знаю, как обьяснить. При этом я рад тебя слышать, честно

Я: Нервно очень все, наверное

М: Это только часть объяснения

Я: Наверняка только часть

Я: Но, мне кажется, каждый сам про себя сильно не все знает. И трудно предсказать, что и какой даёт эффект

(Почему у автора получился слив? Потому что она в короне Спасательницы решила успокоить героя, не отрефлексировав, что ее задело. В результате герой продолжил свои извинения и свою жалость к ней. Так всегда бывает, когда вы в ситуации снизу, но заходите сверху и утешаете кого-то)

Параллельную линию закруглили, пожелали друг другу спокойной ночи. ну вот, собственно и все.

Я помню про жука, не хочу никак человека напрягать и навязываться, но и оставлять впечатление обиженной курицы неохота. Мне кажется, что если я сейчас перестану писать, то так и буду выглядеть. Я подумала, что лучше написать что-то нейтральное через некоторое время, или к выходным предложить пойти погулять. А потом уже и не писать вовсе, если ответ будет формальным. Как лучше поступить? Или может я и вовсе раздула из мухи слона, и лучше просто оставить, как есть?

(И автор хочет продолжить сливаться, чтобы не выглядеть “обиженной курицей”. Придется мужчине послать ее грубей. Понятно, как желание имитировать позицию сверху, когда вы снизу, делает вас еще ниже и ниже?)“