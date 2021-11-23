Минималистичное колье-цепочка, пара серег и твилли: как выбрать эффектные аксессуары для блейзера

Блейзер – это базовая вещь женского гардероба. Но порой образы с ним кажутся чересчур скучными. В этой статье мы расскажем, как с помощью грамотно подобранных аксессуаров сделать аутфит намного интереснее.

Твилли

Эта вещь представляет собой тоненькую полоску ткани, которую носят в качестве декоративного шарфика. Твилли в сочетании с классическим блейзером делает образ более игривым и женственным.

Золотая цепь

Украшения в виде цепей преобразят самый базовый аутфит в темной гамме. Золотая цепь на сумке тоже считается украшением.

Простенько, но со вкусом

Если огромные цепи кажутся вам чересчур броскими или грубыми, выбирайте для образов с блейзером другие украшения. Например, можно подобрать элегантное колье из матового металла. Оно отлично подойдет к блейзеру в серых тонах.

Яркие очки

Чтобы мгновенно преобразить базовый лук, используйте очки с яркой оправой или линзами. Чем аксессуар ярче, тем лучше. Если вам нравится стиль Color Block, сочетайте броские очки с чем-то ярким, например, с красным свитером и синими брюками.

Клатч

Мини-сумки и клатчи разбавят аутфиты с блейзерами нейтральных расцветок. Чтобы сделать лук интереснее, выбирайте клатч с принтом. Особенно хороши цветочные мотивы.

Яркие серьги

Сейчас в моде серьги ярких расцветок, поэтому вы можете смело вписывать их в свои повседневные аутфиты. Если вы выбрали крупные яркие серьги, блейзер лучше подобрать в нейтральных оттенках.