Бузова показала изменения лица при использовании фильтров

Ольга Бузова решила показать своим фанатам, как меняется ее лицо при использовании фильтров. Соответствующей публикацией певица поделилась в соцсети Instagram.

Ольга Бузова пояснила, что такие маски могут сами делать контуринг лица, а также сглаживают проблемные участки на коже, делают ее сияющей и подчеркивают глаза. Для сравнения знаменитость показала аналогичное фото, для которого бьюти-маска не использовалась.

Многие фанаты пришли в восторг и от натурального, и от обработанного изображения. Некоторые подписчики выразили уверенность, что для обеих снимков использовались фильтры. Хейтеры же не упустили возможность в очередной раз раскритиковать внешность Бузовой, отметив, что в современном мире сплошной обман во всем, а звезды все чаще начали приукрашать свой внешний вид с помощью масок.

Источник: radiokp.ru