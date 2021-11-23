Реаниматолог Шкабаров назвал коронавирус “тихим убийцей”

Врач-реаниматолог Сергей Шкабаров в ходе интервью назвал коронавирус «тихим убийцей». Он объяснил россиянам важность прохождения вакцинации.

Доктор отметил, что в реанимациях мало или же совсем нет людей, которые прошли вакцинацию «Спутником». Он видел только одного молодого пациента, который нарушал всевозможные рекомендации. Пациент тяжело заболел, но удалось выжить. Шкабаров напомнил, что сама по себе прививка на 100% не спасает от заражения. Однако она дает определенный запас прочности.

Для старта серьезного патологического процесса вирус задействует универсальные механизмы. Даже если удается выиграть первую борьбу с ним, то все равно в организме остается определенный след. Иногда развиваются неврологические проблемы, появляется социальная дезадаптация, наблюдаются фиброзы легких.

Источник: spbdnevnik.ru