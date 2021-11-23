 

Какую стрижку выбрать даме за 60, чтобы чувствовать себя молодой и красивой: тенденции 2022 года

23.11.2021, 17:22, Разное
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Волосы украшают женщину, независимо от того, короткие они или длинные. Пряди способны смягчить образ, сделать его привлекательным и женственным. Поэтому так важно правильно подобрать себе прическу, особенно будучи в возрасте. Специалисты предложили несколько идей, как можно выглядеть еще красивее и эффектнее.

Коротко и модно

Так сложилось исторически, что короткие волосы полюбились многим женщинам, и те на протяжении десятилетий выбирают немного резкие, но стильные прически. Короткая стрижка боб поможет открыть лицо и сделать черты еще ярче. Она отлично омолаживает и акцентирует внимание на женственности.

Волосы не нужно долго укладывать, достаточно просто немного фиксации, чтобы получился красивый образ. Кстати, боб очень красиво смотрится и на кудрявых волосах. Легкие завитки делают прическу непослушной и тем самым акцентируют внимание на пышности укладки. Даже небольшая челка с завитками смотрится очень женственно и эффектно.

Удлиненные боковые пряди помогают подчеркнуть лицо, но при этом скрывают зону ушей и визуально уменьшают ее. Челка помогает откорректировать лоб и спрятать лишнее, но акцентировать внимание на ярких глазах и красивой улыбке. Такая прическа подойдет не только женщине в возрасте, но и молодой девушке. Дополнить стрижку можно красивым тонированием в холодный блонд или пепельный.

Пикси также может добавить объема или же подчеркнуть лицо, все зависит от того, как именно укладывать стрижку. В общем, это неплохой вариант для зрелой и уверенной в себе женщины, которая хочет отличаться от остальных.

Акцент на каре

Короткие и объемные пряди могут получиться даже из тонких и пористых волос. Иногда нужно пожертвовать длиной ради красивой формы, а стрижка каре как раз гарантирует такой результат.

Она отлично смотрится и с ровным срезом, и с удлиненными боковыми прядями, и даже совсем коротко. Такой вариант подойдет для женственной и мягкой натуры.

Можно добавить срезу остроты, тогда волосы визуально обретут дополнительную густоту. Усилить эффект поможет серебристый блонд.

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Челка смягчает образ и хорошо омолаживает. Поэтому не стоит исключать ее из нашего списка.

Прекрасный выбор

Многослойная стрижка каскадом подходит для женщин с густыми волосами, которые хотят сохранить длину. Даже с возрастом волосы не перестают быть женской гордостью, поэтому не нужно отказывать себе в таком удовольствии. Тем более что прическа выглядит очень эффектно и стильно.

Стрижка для длинных волос с пробором может всегда превратиться в эффектный высокий хвост, если позволяет густота. Это выбор дерзкой и уверенной в себе женщины, которая не боится показать окружающим, чего хочет от жизни. Здесь не нужна челка, которая будет прятать лоб, ведь все морщины – это прелесть возраста, а не недостаток.

Удлиненный боб с прямым срезом выглядит довольно мило, а если добавить сюда косую и плотную челку, то результат будет очень достойным. Такую стрижку стилисты рекомендуют тем, кто хочет чувствовать себя комфортно, но при этом современно, быть на волне с молодыми девушками.



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