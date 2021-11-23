Внучка Светланы Светличной: «Бабушка находится в реанимации, связь есть лишь с лечащим врачом»

Несколько недель назад актрису Светлану Светличную вновь госпитализировали. Знаменитость вызвала скорую помощь, а также попросила помощи у близких. Внучка артистки пояснила о её состоянии.

По словам Марии Ивашовой, перед вызовом скорой Светличная позвонила родственникам, рассказав о плохом самочувствии. «Когда мы приехали к ней, то дверь никто не открывал. Как стало известно, бабушка также общалась с консьержем дома, потом вызвала скорую помощь и её госпитализировали. Она находилась в нейрохирургической реанимации, где нет мобильных телефонов, а все общение идёт через лечащего врача», – отметила внучка знаменитости в эфире программы «Пусть говорят».

О самочувствии Светличной информации она не предоставила, отметив лишь то, что все самое необходимое у Светличной есть. Напомним, что в 2021 году артистка была несколько раз госпитализирована из-за проблем с сердцем.

Источник: www.starhit.ru