 

Внучка Светланы Светличной: «Бабушка находится в реанимации, связь есть лишь с лечащим врачом»

23.11.2021, 17:14, Разное
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Несколько недель назад актрису Светлану Светличную вновь госпитализировали. Знаменитость вызвала скорую помощь, а также попросила помощи у близких. Внучка артистки пояснила о её состоянии.
По словам Марии Ивашовой, перед вызовом скорой Светличная позвонила родственникам, рассказав о плохом самочувствии. «Когда мы приехали к ней, то дверь никто не открывал. Как стало известно, бабушка также общалась с консьержем дома, потом вызвала скорую помощь и её госпитализировали. Она находилась в нейрохирургической реанимации, где нет мобильных телефонов, а все общение идёт через лечащего врача», – отметила внучка знаменитости в эфире программы «Пусть говорят».

О самочувствии Светличной информации она не предоставила, отметив лишь то, что все самое необходимое у Светличной есть. Напомним, что в 2021 году артистка была несколько раз госпитализирована из-за проблем с сердцем.

Источник: www.starhit.ru



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