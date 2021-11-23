В России введут доступ к сайтам по QR-кодам

Министерство цифрового развития планирует запустить пилотный проект по авторизации на сайтах и сервисах российских компаний через QR-коды о вакцинации. Об этом сегодня на форуме TAdviser Summit заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

«С сайтами мы должны в ближайшее время запустить авторизацию через QR-коды», — сказал министр, отметив, что разработка этого проекта идет уже несколько месяцев.

В Госдуме поддержали пилотный проект цифрового ведомства.

«Это отличная новость. Во многих странах-лидерах в сфере цифровой экономики пользователи могут применять и государственные сервисы идентификации, и частные, корпоративные. Это делает любой сервис более гибким и более доступным», — считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

По словам депутата, «авторизация через QR-код — это дополнительное основание вакцинироваться, если вы хотите зайти на сайт».

«Это поможет в первую очередь существенно повысить коллективный иммунитет», — считает парламентарий.

При этом депутат отмечает, что Минцифры и Роскомнадзору необходимо «обеспечить всесторонний контроль за информационной безопасностью на подключённых сайтах, в которых есть авторизация через QR-коды». Сайтам потребуется сертификация ФСТЭК и ФСБ. Несертифицированные ресурсам в дальнейшем будут отключены от сети.

QR-коды в данный момент выдаются через ЕСИА — информационную систему, обеспечивающую санкционированный доступ граждан к информации, содержащейся в государственных информационных системах и иных информационных системах. Оператор ЕСИА — Минцифры РФ.

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