Жены им не простили: 5 знаменитостей, семьи которых разрушили внебрачные дети

Жизнь знаменитых людей развивается по особому сценарию. Толпы поклонниц, очаровательные коллеги по съемочной площадке, огромное количество соблазнов – быть верным становится практически невозможно. Предлагаем узнать истории пяти звездных мужчин, браки которых разрушились из-за внебрачных детей. Супруги просто не смогли закрывать глаза на неверность.

Денис Клявер

Первой супругой Дениса была танцовщица из шоу Михаила Шуфутинского, Елена. Эти отношения просуществовали всего три года, после чего Клявер встретил еще одну танцовщицу, из балета Лаймы Вайкуле. Очаровательная Юлия стала его законной супругой и родила сына Тимофея. Любвеобильный Денис не смог остепениться, несмотря на то, что Юлия оказалась идеальной женой и прикладывала все силы к созданию домашнего уюта. Вспыхнул его страстный роман с «Гостьей из будущего», загадочной Евой Польной. В результате появилась на свет дочь звезд, Эвелин.

Юлия, которая, несмотря на охлаждение супруга, старалась сохранить брак, измену не простила. В 2006 году пара разошлась, а через три года законно оформили развод. Свою дочь от Евы Денис признал лишь в 2010 году.

Джаник Файзиев

Российско-узбекский актер, награжденный Государственной премией России за программы «Формула власти», Джаник Файзиев, казалось бы, не имел никакого основания жаловаться на судьбу. Его супруга Лина Эспли делала его счастливым. Они поженились в конце 90-х годов, Лина – юрист по образованию – отказалась от карьерных амбиций и полностью посвятила себя семье. Ей приходилось закрывать глаза на похождения звездного супруга, поэтому даже известие о том, что актриса Ольга Красько родила Файзиеву дочь Олесю, не стала причиной краха этого прочного брака.

Но все изменилось в 2012 году, когда актриса Светлана Иванова родила Полину, тоже дочь Файзиева. Лина не смогла простить второй измены и подала на развод.

Анатолий Журавлев

Актер неоднократно признавался в том, что очень легко увлекается. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в молодости единственное свидание с красавицей обернулось рождением первого сына Журавлева. Он узнал о рождении ребенка во время прохождения службы в армии, но сначала не поверил в то, что сын действительно от него. Признать его Анатолий решился только спустя 20 лет. В это время он уже был женат на Наталье Дубонос, которая болезненно восприняла новость, но смирилась.

Однако Анатолий преподнес Татьяне еще один «сюрприз». Оказалось, что у него были отношения с актрисой Татьяной Шитовой, которая родила дочь Василису. Этого Татьяна не простила, состоялся развод.

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Михаил Дрозд

Знаменитость трижды был в официальном браке, имеет четырех детей, однако несмотря на такое прошлое сейчас он холост. Известно, что беременность Анастасии Бровкиной стала причиной того, что предыдущий брак Михаила развалился. Супруга не стала закрывать глаза на появление внебрачного ребенка и подала на развод.

Михаил Жигалов

Семья актера и Ирины Маликовой многим казалась идеальной, чуть ли не воплощением гармоничного и счастливого брака. Однако в действительности Жигалов не был таким прекрасным мужем, каковым хотел казаться. В 80-х годах всплыла наружу информация о том, что переводчица, с которой у Михаила был кратковременный роман, родила ему сына.

Актер пытался сохранить рождение сына в тайне от законной супруги, однако не отказывался от него, помогал материально. Но женщина не пожелала оставаться в тени. Ирина, узнав об измене, не стала прощать неверного, состоялся развод. Но и разлучница не стала официальной супругой Жигалова.

Попав в клинику, Михаил познакомился с Татьяной, которая была его врачом. После бурного романа на свет появилась девочка. Жигалов признал ее, после чего 11 лет жил с Татьяной в гражданских отношениях. Сейчас они официально женаты.