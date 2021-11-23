Прически на длинные волосы, которые подойдут для женщин после 50 лет

Женщины прекрасны в любом возрасте. С этим никто не спорит. Однако дамы обязательно должны заботиться о своей внешности, чтобы поражать окружающих своей красотой. Очень важно правильно подобрать прическу. Ведь от этого зависит то, каким будет образ в целом. Предлагаем вашему вниманию несколько идей для женщин в возрасте 50 лет и старше. С помощью этих причесок можно всегда быть на высоте и выглядеть максимально эффектно.

Модный лук

Длинные распущенные волосы с едва заметными локонами помогут женщине чувствовать себя максимально раскрепощенно и уверенно. Такая прическа добавит шарма образу и подчеркнет красивый овал лица.

Очень сексуально и открыто смотрятся кудрявые волосы с боковым пробором, уложенные на одну сторону. С помощью прядей, приподнятых у корней, создается впечатление дополнительного объема и густоты. Такая прическа подойдет обладательницам длинных и густых волос. С челкой или без эта прическа имеет все шансы на успех, ведь она создает образ светской львицы. Деми Мур эта прическа помогает выгодно подчеркнуть красоту ее лица.

Тренд на челку

Прически с челкой также будут пользоваться популярностью, ведь челка помогает не только скорректировать форму лица и немного скрыть высокий лоб, но и визуально омолаживает образ. Этим приемом часто пользуются стилисты, чтобы сделать лицо зрительно мягче, скрыть морщины на лбу. Челка идеально подходит людям с выразительными глазами и четким контуром губ. Кристи Ли Бринкли челка подходит идеально. Глядя на ее фото, невозможно поверить, что ей уже 67.

Независимо от оттенка волос, челку можно подбирать разных видов и разной длины. Сейчас в тренде простая густая челка средней длины, которая слегка закрывает лоб и мягко переходит в основную стрижку. Можно сочетать такую челку с волосами средней длины. Тогда получится эффект объема и увеличения густоты волос.

К длинным прямым волосам густая прямая челка подходит идеально, ведь она не только скрывает высокий лоб, но и активно выделяет зону глаз. Образ кажется намного моложе, а лицо выглядит свежее. Желательно, чтобы челка начиналась от зоны темечка, чтобы густота казалась еще больше.

С такой челкой получается образ деловой и стильной леди, у которой есть решение всех проблем. Именно таковой и является Моника Беллуччи. Правда, дамам с редкими и тонкими волосами такой вариант не подходит.

Иконы стиля

Сейчас в тренде простота и минимализм. Это касается не только одежды, но и внешнего вида. Чем проще прическа, тем эффектнее в результате будет образ. Например, простой пучок с выдернутыми по бокам прядями выглядит максимально естественно и при этом объемно. Это красивое дополнение к образу и стилю в целом. Сара Джессика Паркер благодаря такой прическе скинула лет 10.

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Простые прямые волосы с ровным пробором – это икона женственности и стиля. Этот вариант подойдет под любые комбинации в плане одежды и отлично впишется в повседневный лук, что доказывает всегда прелестная и элегантная Сандра Буллок.

Повязки на голову, красивые заколки и обручи снова входят в моду. Если раньше эти аксессуары редко использовались при создании причесок, то сейчас даже женщины в возрасте 50+ активно используют их, чтобы выглядеть настоящими королевами.

Посмотрите, какой шикарный образ создала Сальма Хайек. Она выглядит молодо и очень привлекательно, а ведь ей уже 55.