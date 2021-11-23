 

Ученые из США выяснили, что Дельта-штамм может вызвать тяжелую пандемию

23.11.2021, 16:20, Разное
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Ученые из США в ходе проведения выяснили, что тяжелую пандемию может спровоцировать распространение Дельта-штамма. По словам специалистов из Гарварда, эта разновидность COVID-19 отличает повышенной передаваемостью.
Не исключено, что Дельта-вариант вызовет пандемию с большим числом прорывных инфекций. Они могут возникнуть даже у вакцинированных людей. В ходе проведении исследования исследователи построили математическую модель, где описывается, как на группы населения будут влиять пандемии, спровоцированные генетическими вариациями. Во внимания принимались следующие факторы: вакцинация, соблюдение социальной дистанции, ношение масок.

В модели раскрыто течение пандемии коронавируса. Для каждого из имеющегося штаммов исследователи проанализировали свой сценарий. Оказалось, что Дельта-вариант обладает повышенной трансмиссивностью. Модель показывает, что большинство случаев заражения предотвратит вакцинация. Общую смертность снизит мягкий характер прорывных инфекций.

Источник: linkinghub.elsevier.com



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