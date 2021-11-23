Уфолог Валерий Уваров предупредил об опасном метеоритно-астероидном потоке

Ученый Валерий Уваров пояснил об опасности астероидов и метеоритов, которые потоком проходят возле планеты Земля. Такое случается раз в 33 млн. лет и ведет к уничтожению всех живых существ.

Валерий Уваров на данный момент является главой Международного центра уфологических исследований. Он уверяет, что огромный поток астероидов и метеоритов несет угрозу для Земли. В древних текстах можно найти упоминание об ужасной катастрофе, причиной которой стало падение космического тела в Азорское мелководье 33 млн. лет назад. Опасный объект приближался к нашей планете против ее оборотов, вследствие чего смог замедлить вращение земли. Планетоид образовал огромную приливную волну и тем самым убил немыслимое количество живых существ на территории Африки.

Ранее исследователи выяснили, что резкая остановка планеты в космосе приведет к трагическим последствиям. Уваров считает, что такое явление возможно в связи с прохождением Земли через поток космических тел.

Источник: vpravda.ru