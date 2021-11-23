Повод изобрести себя заново: трендовое окрашивание и модные стрижки 2022 года для брюнеток

Тренды на стрижки постоянно меняются, появляются новые интересные идеи и варианты их воплощения. В 2022 году также будет тяга к экспериментам и новым оттенкам. Если раньше в моде была техника балаяж, то совсем скоро станут популярными и другие варианты окрашивания. Что ожидает брюнеток и светловолосых в этом году – знают специалисты.

Найти себя

Раньше брюнетки использовали темные оттенки, чтобы максимально усилить глубину, но получались варианты, не всегда подходящие. Стилисты предлагают играть с оттенками серого и синего. За счет сочетания этих тонов с родными темными волосами получаются эффектные варианты с дымкой и красивым усилением цвета. Оттенок получается немного припыленным и мягким. Это смотрится эффектно и сексуально на длинных густых волосах.

Даже если текстура пористая, краска отлично заполняет волосы и уплотняет их по текстуре.

В тренде также будет натуральная седина. Если раньше ее создавали с помощью усиленного акцента на холодный блонд, то сейчас это действительно чистый седой оттенок без других примесей. Такое окрашивание будет смотреться довольно интересно на волосах женщин любого возраста.

Нотки вкуса

Техника балаяж также будет использоваться для окрашивания волос и укрепления полотна. Чаще всего будут смешиваться именно оттенки русого без примесей контрастных тонов. Сейчас на пике популярности натуральность, этот тренд продержится еще год.

Чтобы акцентировать внимание на густоте волос, можно использовать вариант с сочетанием медных оттенков на шоколадной темной основе. Это будет выглядеть как слегка высветленные концы, но такого эффекта вполне достаточно, чтобы волосы смотрелись более плотными и густыми. Таким образом можно подчеркнуть и форму стрижки, и саму длину волос.

А вот мода на высветление отдельных прядей постепенно уйдет в прошлое, оставив после себя только моноокрашивание для тех, кто любит эксперименты.

Кстати, поддерживать такой оттенок коричневого с легким градиентом карамели несложно, достаточно только оттеночных бальзамов.

Новый тон

Оттенок морено мокко, напоминающий глубокий коричневый с холодными нотками, будет в тренде долгое время. Он отлично впишется в популярную стрижку удлиненного боба и поможет подчеркнуть густоту и объемность волос. Это универсальный тон для брюнеток, который выглядит максимально естественно и красиво.

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Концы также можно высветлить и создать желаемый градиент в зависимости от тона кожи. Кстати, в колористике наиболее правильным считается грамотный подбор тонирования под оттенок кожи, чтобы образ в результате выглядел натурально.

Тенденции из 90-х будут пробовать возвратиться, но это неточно, поэтому двухцветное окрашивание с резким контуром остается позади натуральных вариантов, таких как балаяж и мелирование.

Стильный лук

Длинные волосы будут пользоваться популярностью, особенно если это густые и красивые локоны. Брюнетки с такими стрижками станут настоящими иконами стиля 2022 года.

Даже прямые волосы, собранные в низкий хвост, будут выглядеть актуально. Такой образ идеально подойдет для повседневных нарядов и работы. Уже не нужно скрывать лоб или маскировать недостатки, прическа должна максимально открывать лицо и показывать все черты.

В тренде будут зализанные мокрые укладки с тонкими волосами. Даже легкая небрежность в виде вылезших кудрей по бокам будет скрываться аккуратной и ровной укладкой. Это подчеркнет простоту образа и его оригинальность. Конечно, на коротких волосах это будет не так эффектно, но для средней длины укладка подойдет отлично и станет новым трендом будущего года.

Независимо от моды, нужно подбирать для себя те варианты, которые помогут подчеркнуть образ.