Кедми: Украина рискует нарваться на жесткий отпор на Донбассе после использования американских Javelin

Украина в очередной раз пошла на провокации на Донбассе, а не предприняла меры по урегулированию конфликта. Такое заявление сделал политолог Яков Кедми.

Он в одном из интервью отреагировал на слова Кирилла Буданова, главы разведуправления украинского Минобороны. Чиновник утверждал, что на Донбассе ВСК применили ПТРК Javelin американского производства. Кедми считает, что такой ход никак не отразится на ситуации в целом. В то же время инцидент наглядно показывает, что украинские военные снова идут на провокации.

Кедми уверен, что Киев не собирается решать данный конфликт. Военный путь здесь не уместен. Javelin не представляет собой ничего серьезного, если учитывать, что противостояние ведется современными способами.

Очередное решение Киева эксперт буквально разгромил одной фразой. Украинское государство после активного использования ПТРК Штатов может нарваться на отпор с противоположной стороны, пишет портал «Политэксперт».