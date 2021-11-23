 

Кедми: Украина рискует нарваться на жесткий отпор на Донбассе после использования американских Javelin

23.11.2021, 15:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украина в очередной раз пошла на провокации на Донбассе, а не предприняла меры по урегулированию конфликта. Такое заявление сделал политолог Яков Кедми.
Он в одном из интервью отреагировал на слова Кирилла Буданова, главы разведуправления украинского Минобороны. Чиновник утверждал, что на Донбассе ВСК применили ПТРК Javelin американского производства. Кедми считает, что такой ход никак не отразится на ситуации в целом. В то же время инцидент наглядно показывает, что украинские военные снова идут на провокации.

Кедми уверен, что Киев не собирается решать данный конфликт. Военный путь здесь не уместен. Javelin не представляет собой ничего серьезного, если учитывать, что противостояние ведется современными способами.

Очередное решение Киева эксперт буквально разгромил одной фразой. Украинское государство после активного использования ПТРК Штатов может нарваться на отпор с противоположной стороны, пишет портал «Политэксперт».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / День отдыха: как Саша Лусс, Тимоти Шаламе, Мария Бакалова и другие веселились в Каннах

14.05 / В США два самолета столкнулись при посадке

08.09 / Самый дорогой футболист мира подхватил коронавирус

05.01 / Опрос «Ромир»: Россияне назвали артистов, которым доверяют больше всего

20.04 / Мнение: Любовь. Смерть. Роботы. Сезон 2

15.05 / Новый Ulefone Power получит аккумулятор ёмкостью 13 200 мА•ч и обратную зарядку других устройств

26.01 / В Госдуму внесён закон о запрете любого применения дронов гражданскими

08.07 / Королевская группа поддержки: принц Уильям, кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик с сыном на матче Англии против Дании

19.03 / Врачи назвали «тихие» симптомы повреждения почек

31.08 / Ваканда навсегда: Барак Обама, Роберт Дауни младший и другие звезды вспоминают исполнителя роли Черной Пантеры Чедвика Боузмана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика