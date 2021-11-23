Банки попросят невакцинированных россиян досрочно погасить кредиты и ипотеки

Россиянам, не имеющие прививки от новой коронавирусной инфекции без всяких на то объективных причин, придётся досрочно погасить свои кредиты и ипотеки – об этом сообщили источники сразу в нескольких крупных финансовых организациях.

Практически в любом договоре об ипотеке или выдаче кредита говорится, что банк может потребовать вернуть деньги досрочно, включая проценты, в случае, если клиент своими действиями или бездействием увеличивает вероятность ситуации, в которой выплата задолженности, а равно и её взыскание будут осложнены объективными факторами.

Недавно Центробанк подтвердил, что отказ от вакцинации от COVID-19 подпадает под вышеописанную формулировку, поскольку значительно увеличивает риск заболевания или даже смерти пациента. Это не затронет россиян, которые имеют медотвод, но если банк усомнится в обоснованности его выдачи, он имеет право потребовать повторной медицинской экспертизы (расходы оплачиваются банком).

В случае отказа от досрочного погашения задолженности, банк может взыскать её через суд, в том числе он может продать ипотечное жильё. Если клиент сделает прививку в течение 60 дней после получения уведомления, требование утратит силу и выплачивать задолженность можно будет в обычном порядке.

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