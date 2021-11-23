Куда приводят мечты – Личное мнение

Есть два типа женщин — да и вообще людей. Первые слушают так называемый голос разума. Помнишь, как в детстве, ты хотела стать писателем, врачом, артисткой?

А мама сказала, что писателем ты не станешь, врачи мало зарабатывают, актрисы сидят без ролей, а пойди-ка ты лучше, дорогая доченька, на бухгалтера.



И вот так жизнь прошла: я в офисе, муж в офисе. Умерли в разные дни. Фото: Соцсети

Вот у них всегда есть кусок хлеба. Было такое с вами? Со многими было. Да с большинством так, не переживайте.

А знаете, как они выходят замуж?

А точно так же. Идеализировала профессию, например, хирурга. И замуж выйти хотела именно за хирурга.

Но мама сказала, что Петя тот, из меда, получать будет копейки. Иди-ка ты, милая, лучше… Ну, или опять за бухгалтера или за какого-нибудь другого «надёжного» мужчину.

К чему приводит голос разума мамы объяснять надо? Или сами без меня знаете, как уныло годами напролёт работать по нелюбимой профессии? А как жить с «надёжным», тоже знаете? Рожать от него, каждый вечер ложиться с ним в постель?

Знаете.

Второй тип людей в определённый момент понимают, что синица в руках убивает журавля в небе.

Если ты сама выбираешь нелюбимую профессию, нелюбимого мужа, то ты сама убиваешь свою мечту.Рассуждать о шансах стать великой актрисой или хорошим врачом не имеет смысла. Ты делай, что хочешь, и будь что будет.

И только делая это, у тебя появится шанс стать тем, кем ты хочешь. Других вариантов прожить счастливую жизнь просто нет.

Слушая маму, повзрослев, девочка, мечтавшая стать врачом, поступает на специальность «дизайнер одежды».

Потому что родители сказали, что профессия врача — тяжёлая и плохо оплачивается. Потому что все подружки учатся на дизайнера. Что ж, она добросовестно впитывает знания, учится рисовать эскизы, кроить и шить. Получает диплом. Как все. Как говорит мама.Потом замужество, рождение ребенка. И вот уже, по идее, детская мечта окончательно должна остаться лишь мечтой. И придётся всю жизнь заниматься нелюбимым делом.

Но у человека смелого, целеустремленного и сильного духом мечта трансформируется в план действий. Даже в 27 лет ещё не поздно нанять репетиторов, пойти на медицинские курсы. Поступить в медицинскую академию, отучиться 6 лет и пройти год интернатуры.

Уйти в психиатрию. Вести занятия социальной адаптации пациентов с шизофренией. Подрабатывать медсестрой в больнице. Увлечься эстетической косметологией. И учиться, учиться, учиться. Потом взять в аренду кабинет и заняться частной практикой как врач дерматолог-венеролог, совмещая работу с ординатурой. Уже не как хочет мама, а, наконец, как хочет сама!

Затем открыть маленькую эстетическую клинику в своём городе. Постепенно достигать все более высокого уровня профессионализма. Получить должность тренера по инъекционным методикам в международной компании Merz Pharma. Стать одним из самых экспертных и уважаемых врачей-косметологов в стране.

Разработать собственную авторскую методику и вести курсы, летать по всей стране и по всему миру, обучая врачей и обучаясь сама. Современным инъекционным техникам, новым аппаратным технологиям красоты. Открыть в Москве полноценную косметологическую клинику с официальной лицензией на врачебную деятельность.

Это реальная история Наталии Кадочиковой, главного врача московской клиники эстетической медицины Age Clinic. Не удивляйтесь, но Наталии 48 лет. Правда, ей не дадите столько?

В профессию Наталия пришла 20 лет назад исключительно по зову сердца, по призванию, пусть и не сразу. Пусть и нарушив «мамины заветы». Но именно поэтому и неудивительно, что она достигла столь высокого профессионализма. Сегодня в Age Clinic она — главный эксперт, идеолог и руководитель, учитель и наставник.

Age Clinic — не просто косметологическая клиника. Это настоящий центр экспертизы в косметологии.Главный врач Наталия Кадочикова — ведущий эксперт, известный как в России, так и за рубежом. Она постоянно повышает свою квалификацию и развивает собственные авторские методики. Стаж в отрасли — 20 лет, более 13 тысяч благодарных пациентов, более 400 обученных врачей-косметологов.

Да, все врачи клиники, естественно, имеют высшее медицинское образование и, кроме того, обучены лично Кадочиковой. На обучение к Наталии — очередь из врачей-косметологов, и только лучшие из лучших учеников могут войти в команду Age Clinic. Только те, кто на 100% принял принципы работы Наталии и освоил метод Кадочиковой.

Обучиться методу Кадочиковой непросто. Лишь 1 из 30 учеников Наталии становится частью команды Age Clinic. Однако освоивший авторскую методику врач-косметолог обеспечит своим пациентам стабильно удачный результат.

Сама Наталия регулярно проходит процедуры по этой методике в своей же клинике (именно поэтому она так прекрасно выглядит в свои 48), спокойно доверяя своё лицо прошедшим у неё обучение врачам.

Авторская методика, созданная Наталией Кадочиковой на базе 20 лет опыта в косметологии, обеспечивает гарантированный, длительный (до 1-1,5 лет) эффект омоложения. В Age Clinic принципиально не занимаются шаблонным «тюнингом» — поверхностным воздействием, маскирующим симптомы старения на короткий срок.

Никакой типовой вульгарщины! Никаких силиконовых пельменей на лице. Здесь работают с причиной возрастных изменений и асимметрий.

Реальный пример «до и после» работы по методу Кадочиковой (ещё больше примеров работ в Инстаграме):

Если бы эта женщина попала к обычным косметологам, её бы ждала поверхностная работа чисто с симптоматикой. Ну или те самые перекаченные силиконом губы и неподвижный ботоксный лоб.

Подчеркнули бы углы, что обеспечило бы визуальный эффект, но придало дополнительный объём, утяжелило бы нижнюю треть лица. Добавили бы объём скул — правильно, но без лифтинга (лифтинговых механизмов и понимания реперных точек, якорных).

А только лишь за счёт объёма нельзя добиться длительного результата. Провели бы коррекцию носослезной борозды, но это дало бы отёчность и контурацию препарата.

А главное: весь этот «тюнинг» продержался бы не более полугода, ибо реальные причины изменений никуда не делись.

Вместо этого в Age Clinic провели глубокую проработку по методу Кадочиковой.

Сделали лифтинг, дополнительно стимулировав кожу. Тем самым запустили процесс образования новых молекул фибриллярного кожного белка — коллагена, который повышает прочность и эластичность кожи.Эффект будет нарастать до 3 месяцев. Одновременно восполнили объём средней трети аккуратными объемами и укрепили связки. Гармонизировали лицо (поняли и сделали акцент в том месте, где был дефицит).

Результат получился естественный и натуральный. Не менее важно и то, что эффект будет долговременным — сохранится на 1-1,5 года. Отдала один раз 30’000 рублей, и на полтора года забыла о возрастных изменениях. Потому что врачи работали с причинами, а не симптомами (но каждая ситуация уникальна, и за подробностями лучше обратиться в инстаграм).

В Age Clinic не боятся сложных случаев и смело берут клиентов с осложнениями после ошибок других косметологов, на что мало кто решается из-за высоких рисков. Но Наталия Кадочикова предпочитает реально помогать своим пациентам, заодно повышая квалификацию врачей клиники на практике.

Авторская методика Наталии Кадочиковой базируется на применении сертифицированных препаратов и аппаратов, которые наиболее эффективны и безопасны, прошли официальные клинические испытания и были опробованы врачами клиники на себе.

Age Clinic — одна из самых авторитетных и высоко оснащенных косметологических клиник не только в Москве, но и вообще в России. Всего на оборудование потрачено около 30 миллионов рублей. Оборудование постоянно обновляется по последним трендам, а врачи проходят переподготовку на новые методики.

Сейчас в арсенале клиники:

• два ультразвуковых аппарата для SMAS-лифтинга Ultraformer (CLASSYS, Юж. Корея)

• многофункциональная платформа Nordlys (Syneron Candela, США/Израиль). В Москве всего 3-4 таких аппарата, и один из них в Age Clinic

• аппарат для криомоделирования (безоперационного удаления части жировой ткани) Cocoon (CoolTech, Испания).

Но самое важное — уникальная авторская методика Наталии Кадочиковой, которая есть только в Age Clinic!

Наталия контролирует работу всех врачей и специалистов не только как руководитель, но прежде всего как эксперт-наставник, учитель, ведь работа её врачей — прямое отражение её собственной квалификации.Кроме того, Наталия отвечает лицом за эффективность метода Кадочиковой.

И в прямом смысле: все без исключения косметические процедуры для неё делают её ученики, обученные фирменной методике.

Да-да, доктору 48 лет, а выглядит она максимум на 30. Рядом с 27-летним сыном смотрится как подруга. И никакого фотошопа:

Так что Age Clinic одобряю и смело рекомендую. Проверено — Наталии Кадочиковой и ее команде можно доверять. А записаться на приём в Age Clinic можно прямо через Инстаграм самой Наталии.

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