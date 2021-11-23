Скандалы: Сибирская зачистка

Как в Законодательном собрании Новосибирской области под уголовное преследование попали четыре депутата

Последний скандал разразился на минувшей неделе. Уголовное дело возбуждено против 50-летнего единоросса Глеба Поповцева. Его обвиняют в мошенничестве. В пятницу он был помещён под домашний арест. По данным следствия, Поповцев оформил на должность своего помощника подставное лицо и получал за него зарплату (30 тыс. ежемесячно). Предполагаемый ущерб составляет 500 тыс. рублей. Понятно, что состояние Поповцева не идёт ни в какие сравнения с этой суммой, – только задекларированный его доход составляет около 7 млн рублей в год.

Тем не менее обвинения выглядят вполне правдоподобными, ведь махинации с трудоустройством депутатских помощников очень распространённая практика в региональных заксобраниях. Дело в том, что депутатам запрещено брать на зарплату себе в помощники своих родственников, но сделать это очень хочется. Выход находят простой: депутат Иванов берёт себе в помощники родственника депутата Петрова, и наоборот.

А потом родственники эти вообще могут не появляться на работе в стенах Заксобрания, потому как некоторым вся эта катавасия нужна только ради корочки помощника депутата. А зарплату их делят по договорённости исходя из самых разных раскладов.

И вот на этой очень распространённой схеме, видимо, и погорел Поповцев. В депутатском кресле он сидит с 2015 года и, судя по сумме предъявленного ущерба, фиктивного помощника имеет уже давно. Так что для нынешнего уголовного дела, возможно, появилась какая-то дополнительная веская причина.

Тучи над Поповцевым начали сгущаться ещё весной, когда в Сети стал гулять компромат на него. Речь идёт о событиях 2014 года, когда Поповцев ещё не имел депутатского статуса, но уже контролировал сельхозпредприятия ЗАО СХП «Ярковское» и ООО «Сибирские овощи», а к тому же был гендиректором в фирме «ОСТ». Акционеры этой компании утверждали, что Поповцев получил в фирме займы на десятки миллионов рублей и не вернул проценты – около 38 млн рублей. Однако дело это не получило процессуальной перспективы, несмотря на все старания заявителей. Зато в потоке компромата всплыли интересные гипотезы о связи Поповцева с вице-губернатором Новосибирской области Юрием Петуховым. Кстати, именно Петухов был главой избиркома, когда Поповцев избирался в областную думу. Если такая связь действительно существовала, то уголовное дело на Поповцева может быть следствием интриги, направленной против вице-губернатора Юрия Петухова. Причём интересанты тут могут быть весьма могущественные. Дело в том, что Петухов – один из самых влиятельных местных чиновников, который вполне может претендовать на губернаторский пост. А вот нынешний губернатор Андрей Травников – из пришлых. Он приехал в регион из Вологды в 2017 году по указу из Кремля. Всё это время он анонсировал появление среди своих замов «варягов». Но на деле вытеснить старую команду у него не получилось.

Удар по аграриям?

Ранее под уголовное дело попал ещё один депутат Новосибирского заксобрания, Валентин Сичкарёв, также вышедший из агробизнеса. По версии следствия, Сичкарёв как учредитель ООО «Сельхозпрод» был причастен к хищению 2,4 млн рублей, выделенных из областного бюджета в качестве гранта для развития аграрных хозяйств. В материалах СКР указывается, что обвиняемые изготовили фиктивные документы, подтверждающие факт ремонта животноводческого комплекса в посёлке Кокошино, который на самом деле произведён не был. Ниточки этого уголовного дела могли бы повести в Министерство сельского хозяйства, которым руководит Евгений Лещенко, ещё один влиятельный функционер «старой гвардии», но пока не повели. Впрочем, у Сичкарёва есть и другие интересные клановые связи.

Пресса утверждала, что он входит в одну группу влияния с ещё одним депутатом-единороссом, попавшим под уголовное дело, – Александром Морозовым. Ещё недавно последнего можно было назвать весьма влиятельной персоной. Некоторое время Морозов даже возглавлял региональное отделение партии «Единая Россия» и был председателем ключевых комитетов в Заксобрании – по аграрной политике и бюджетного. Однако в этом году против него были выдвинуты обвинения, касающиеся событий 2019–2020 годов. По мнению следствия, Морозов, используя служебное положение, поспособствовал тому, чтобы подконтрольный ему Коченёвский мясокомпбинат получил из бюджета в виде субсидий 41 млн рублей через тот же региональный Минсельхоз.

Местная пресса утверждает, что Морозов и Сичкарёв входят в клан спикера Заксобрания Андрея Шимкива, который также вышел из агробизнеса. Шимкив настолько плотно вплетён в региональные элиты, что его считают одним из претендентов на губернаторский пост. Его влиятельности хватило на то, чтобы в 2015 году стать спикером регионального парламента вопреки воле тогдашнего губернатора Василия Юрченко. (Правда, Юрченко тогда уже был «сбитым лётчиком». Вскоре он оставил свой пост и был осуждён за превышение полномочий на три года условно. Хотя потом ему удалось реабилитироваться и даже получить компенсацию за незаконное уголовное преследование, но из политики его выдавили).

Так вот, получается, что дела против депутатов Морозова и Сичкарёва бьют по министру сельского хозяйства со статусом замгубернатора Евгению Лещенко и по клану спикера Заксобрания Андрея Шимкива.

Какой «кошелёк»?

Четвёртый депутат-подследственный – Александр Барсуков.

К аграрному лобби он не относится, однако уголовное дело против него также связано с землёй. Известно, что с 2009 по 2012 год Барсуков был директором дорожно-строительной компании «Новосибирскагропромдорстрой». Следствие считает, что в то время он незаконно приобрёл право на 45 участков в Колывани – общая кадастровая стоимость земли составила 4,5 млн рублей. По данным источника, Барсуков обманул чиновников районной администрации. Затем земля была продана под строительство за бюджетный счёт инфраструктурных объектов, но стоимость её при этом выросла в разы. Всё это время Барсуков также числился влиятельным в регионе единороссом. Он успешно лоббировал госконтракты для подконтрольных ему фирм. В общей сложности речь может идти о 7 млрд рублей. По слухам, он входил в один клан с Морозовым и Шимкивом и был едва ли не «кошельком» группы влиятельных единороссов. Но информацию эту, конечно же, проверить невозможно.

И хотя общий вектор зачистки новосибирских депутатов понятен, кто здесь стал главным интересантом, пока остаётся интригой. То ли губернатор Травников пытается освободиться от влияния «старой гвардии», то ли кто-то вне региона таким образом копает под него самого. Нельзя исключать и аграрного следа. В последнее время область весьма привлекательна для инвестиций в агросектор, но землю контролирует мощное аграрное лобби из местных. Вот и приходится таким образом расчищать дорогу.

Тем временем

Пока на областном уровне правоохранители громят аграрное лобби, в столице региона процветает строительное. Выходцы из строительного бизнеса крепко обосновались в городской думе. Их сразу можно узнать среди других депутатов по самым высоким задекларированным доходам. Один из ярких представителей – Алексей Джулай, бенефициар строительной компании «Дискус Плюс». Он несколько лет подряд заявлял о доходе более 100 млн рублей. Застройщик берёт у города участки в аренду для возведения целых микрорайонов, дома строит, квартиры продаёт, но платить за аренду в бюджет не спешит. Связанные с Джулаем компании также копят долги перед поставщиками электроэнергии, но им всё сходит с рук. Есть претензии и со стороны налоговиков. Однако бизнес Джулая по-прежнему процветает.

Евгений Донской