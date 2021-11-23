 

Какое трендовое окрашивание выбрать дамам за 30: модные варианты, которые помогут выглядеть свежо и молодо

23.11.2021, 14:40, Разное
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С развитием бьюти-индустрии появились не только разные варианты окрашивания и техники, благодаря которым волосы можно сделать намного гуще, но и интересные оттенки, максимально похожие на натуральные. Сейчас краски для волос стали очень популярными, а сменить цвет – желание каждой женщины.

Красиво и натурально

Окрашивание волос в технике балаяж позволяет не только смешивать сразу несколько оттенков краски и получать максимально естественный результат, но и визуально делать волосы намного привлекательнее и гуще. Сейчас в тренде оттенки медового блонда, которые отлично вписываются в осеннюю концепцию.

На длинных густых волосах светлый с мягким переходом в русый выглядит очень эффектно.

Для тех, кто любит насыщенные варианты, идеально подойдет медовый с бордо, – эти оттенки создают красивый тон и добавляют волосам больше яркости и блеска. Кстати, такое сочетание будет отлично смотреться и на прямых прядях.

Брюнетки с медными переливами выглядят очень ярко. Оттенок смотрится максимально естественно.

Для достижения такого результата используется сразу несколько оттенков краски, но результат того стоит.

Стильное колорирование

Темные оттенки отлично сочетаются со светлыми – это здорово освежает образ.

На ярких и уходящих в красный прядях отлично смотрится темное тонирование. Тогда волосы более живые и плотные, практически не видно отрастающих корней.

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Пепельный русый, уходящий в холодный блонд, также будет на пике популярности в этом сезоне. Он отлично вписывается в разную длину и помогает волосам выглядеть действительно дорого и эффектно.

А вот брюнеткам можно поиграть с теплыми оттенками для окрашивания. Тогда результат может приятно удивить и добавить волосам желаемую форму.

Для углубления темных оттенков выбирают более холодные сочетания, чтобы результат был похож на дымку.



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