Володин поручил комитетам ГД организовать обсуждение законопроектов о QR-кодах

Правительственные законопроекты разосланы для обсуждения в регионы, Совет Федерации и Общественную палату, напомнил Володин. Полученные отзывы помогут парламентариям принять взвешенное решение, отметил он.

Володин поручил профильным комитетам ГД по безопасности и противодействию коррупции, по охране здоровья и по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры внести графики и предложения по обсуждению законопроектов.

Работу необходимо выстроить таким образом, чтобы к рассмотрению правительственных инициатив в первом чтении у депутатов был полный срез предложений от общества и экспертных оценок, подчеркнул Володин.

По его словам, на заседания комитетов и фракций необходимо пригласить представителей правительства. Речь идет о вице-премьере Татьяне Голиковой и министрах транспорта и здравоохранения.

Спикер попросил полномочного представителя кабмина в ГД Александра Синенко довести эту информацию до официального представителя правительства по этим законопроектам и профильных министров.

“Давайте мы будем обсуждать вопросы с правительством, потому что иначе мы будем заложниками социальных сетей, ток-шоу, а самое плохое — от этого могут пострадать люди. Поэтому должна быть официальная позиция экспертов, министерств, на основе которой мы будем вырабатывать решения”, – сказал Володин.

Кабмин 12 ноября внес в Думу законопроекты о QR-кодах. Посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, заведения общепита и непродовольственные магазины, пользоваться железнодорожным и авиационным транспортом граждане смогут при наличии QR-кода о прививке, документа, подтверждающего перенесенный COVID-19, или медицинского отвода от вакцинации. Переходный период продлится до 1 февраля – для получения услуг можно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест.